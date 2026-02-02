即時中心／潘柏廷報導

《美麗島電子報》今（2）日發布「2026年1月國政民調」顯示，總統賴清德的信任度46.9%、不信任度為43.3%，呈現黃金交叉，而在施政表現部分滿意度46%，與不滿意度相比僅差2%。對此，財經網美胡采蘋今（2）日強調，如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，因為百萬傳產員工、20%中間選民都會知道誰是真正為了國家，這就是所羅門王的審判。

胡采蘋今日在臉書提到，《美麗島電子報》1月國政民調，賴清德信任度黃金交叉，信任46.9%、不信任43.3%，執政滿意度均勢，滿意46%、不滿意48%，很快黃金交叉，請加油。

廣告 廣告

同時，胡彩蘋也提到，卓榮泰執政滿意度黃金交叉，滿意43.2%、不滿意42.3%。目前滿意度已經回到4月以後、6月之前，就是對等關稅第一波談判膠著的時期。

「上個月賴總統滿意度上升5.4%、卓院長滿意度上升5.1%、民進黨好感度上升5.6%」，胡采頻認為，這就是台美關稅協議的結果，之前我已經講過了，工具機產業三萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業五萬人，「隨便查三個最優惠地位產業就是30-40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，大家可以自己算一下有多少票」。

她進一步認為，百萬傳產員工一定會站出來捍衛自己的產業，台中、彰化佔一半，「那些說要擋的人，你們千萬不要不出來擋欸，這就是數學，賴、卓、民進黨滿意度上升5%-6%，2300萬人乘以5%是 115萬人，乘以6%是 138萬人」。

「你知道多出的這一百多萬人是誰嗎？你們真的覺得百萬傳產員工分不出來誰在為國家做事嗎」，胡采頻分析，台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。

綜合上述，胡采頻強調，如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，因為百萬傳產員工、20%中間選民都會知道誰是真正為了國家，這就是所羅門王的審判。

最後，胡采頻喊話，只要為人民做事，盡心盡力，不問成敗，一定會得到支持。繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮，所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親。









原文出處：快新聞／賴清德信任度拉升！財經網美：立院擋關稅、軍購民調一定會鑽石交叉

更多民視新聞報導

賴清德信任度驟升！增4.3百分點達46.9% 「黃金交叉」上揚趨勢再現

民眾黨更慘了！反感度大漲至51.8% 創去年5月迄今新高

柯志恩選情慘了！高雄市長民調出爐 賴瑞隆大幅輾壓「這選區最鐵」

