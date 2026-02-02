賴清德信任度驟升！增4.3百分點達46.9% 「黃金交叉」上揚趨勢再現

即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德、閣揆卓榮泰上任一年多以來，持續受到國人檢驗，而檢驗最快的方式莫過於民調的呈現。《美麗島電子報》今（2）日發布「2026年1月國政民調」顯示，賴清德信任度高達46.9%、不信任度為43.3%，相較上（12）月信任度提升4.3%，並形成黃金交叉；至於卓榮泰的施政滿意度，則有43.2%滿意、42.3%不滿意，同樣也呈現黃金交叉。

民調表示，民眾本月對賴清德信任度而言，有46.9%信任（其中21.9%很信任、25.0%還算信任）而比上月增加4.3個百分點，43.3%不信任（其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任）比上月減少5.0個百分點，未明確回答有9.7%。

民調指出，咸信因台美貿易談判幾乎底定，且多數民眾對政府談判結果與團隊表現尚屬肯定以致。民眾本月對賴清德信任評價已見逆轉但仍呈分歧，大致回復到去年6月暨大罷免投票前1個月的信任評價。

賴清德總統信任度。（圖／擷取自美麗島電子報官網）

同時，就民眾本月對卓榮泰整體施政表現而言，呈現結果為43.2%滿意（其中15.3%很滿意、27.9%還算滿意）而比上月增加5.1個百分點，42.3%不滿意（其中24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意）則比上月減少2.0個百分點，未明確回答的有14.6%。

對此，民調認為，民眾本月對卓榮泰的施政評價已見逆轉但非常分歧，另值得注意是滿意卓榮泰施政表現的民眾是去年（2025）5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同。

行政院長卓榮泰施政表現。（圖／擷取自美麗島電子報官網）

該民調由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在全國年滿20歲的民眾。調查時間1月26日至1月28日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機。成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

