賴清德信任度、滿意度皆上升 林俊憲：台美關稅及軍售有關
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導
總統賴清德最新民調曝光！《美麗島電子報》今（2）日公布其信任度與施政表現部分滿意度，前者呈現黃金交叉，信任度46.9%大於不信任度43.3%，後者雖不滿意度48%，但滿意度僅落後2%；和上（2）月相比，信任度與施政表現部分滿意度分別上升4.3%及5.4%。對此，民進黨立委林俊憲分析認為，民調趨勢和台美關稅與軍售有關。
針對賴清德信任度提升一事，林俊憲今日認為，第一和台美關稅談判結果有關係，使得產業界懸在空中一顆心總算可以定下來，再加上在野黨不斷的製造噪音、一些錯假訊息，可以說是讓產業界人心惶惶。
因此林俊憲表示，現在關稅談判的結果出來以後，而且比主要競爭對手國家的關稅還要更好，這一點讓總統團隊能夠得到大家更多的信任感，對於賴清德信任度的提升絕對有幫忙。
第二則是台美軍售，林俊憲分析，這代表美國對台灣強力支持，對於提升台灣國防力量、願意賣給台灣先進的防衛武器，除象徵台美關係進步外，更表達雙邊關係的緊密；外加在野黨卡國防預算也激起一些民怨，也讓很多民眾對於在野黨的不滿，投射到總統身上，等於表達對總統的支持，所以讓總統的信任度和支持度都一樣的提升。
原文出處：快新聞／賴清德信任度、滿意度皆上升 林俊憲：台美關稅及軍售有關
更多民視新聞報導
賴清德信任度驟升！增4.3百分點達46.9% 「黃金交叉」上揚趨勢再現
民眾黨更慘了！反感度大漲至51.8% 創去年5月迄今新高
賴清德信任度拉升！財經網美：立院擋關稅、軍購民調一定會鑽石交叉
其他人也在看
不忍了！陳見賢今辭黨部主委全力投入黨內初選 支持者淚灑會場
國民黨新竹縣長黨內初選將從2月5日起展開領表作業，爭取參選的副縣長兼縣黨部主委陳見賢為爭取黨內提名，2日下午在前黃國興黨部主委張蘭澄以及數十位資深黨員、支持者力挺與見證下，提早辭去縣黨部主委一職，不少支持者心疼陳見賢而不捨地激動落淚。
前黃復興黨部主委：徐欣瑩把國民黨當選票提款機 憂竹縣藍天變綠地
前黃復興黨部主委張蘭澄今天在國民黨新竹縣黨部，手持列印下的徐欣瑩臉書「反對黑箱初選、徐欣瑩誓與縣民同行」一文，質疑徐欣瑩近期不滿初選制度而展現的強硬態度是投機主義，不是一個價值的堅持。張蘭澄認為，徐欣瑩把黨當作選票的提款機或是參選平台，一旦平台不順她的意，就以破壞黨部團結的姿態，缺乏政黨政治的基本倫
比中央還多！北市失業勞工子女就學補助 最高3萬5800元
【記者張綵茜／台北報導】台北市勞動局自今（2日）起受理114學年度第2學期失業勞工子女就學費用補助，受理期限至3月31日止；特別提醒，台北市單獨提供私立大專院校學生補助上限為3萬5800元，優於教育部補助金額。
春節出國潮來了 林佳龍拍片暖曝5重點「包您玩得開心又平安」
即時中心／顏一軒報導農曆春節長假即將到來，許多國人計劃出國旅遊，外交部今（2）日發表領務宣導影片，外交部長林佳龍於影片中提醒國人出國旅遊應注意事項，期許國人出國前做好萬全準備，讓旅途更順心愉快。
總統府明辦「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會！賴清德親上火線說明台美合作進度
府方人士表示，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。
通過3爭議法案卻棄總預算不顧？藍委回擊賴清德：有失格局
總統賴清德稱藍白通過三爭議法案卻不顧總預算案，喊話要全國民眾評評理。國民黨立委許宇甄認為，賴總統貼在野黨標籤，有失國家元首高度與格局。
美麗島最新民調出爐 賴清德施政滿意度增加5.4％
根據《美麗島電子報》2日公布的1月國政民調指出，就民眾本月對賴總統信任度而言，有46.9%信任，其中21.9%很信任、25.0%還算信任，而比上月增加4.3個百分點，43.3%不信任，其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任，比上月減少5.0個百分點，未明確回答有9.7%，咸信因台美貿易談判...
《台北股市》投信2日賣超前十大 調節DRAM雙雄 富邦金連砍34天
【時報-台北電】台股02日加權指數收31624.03點，跌439.72點或1.37%，總成交值7698.81億元。三大法人賣超535.36億元，其中外資賣超481.18億元，投信、自營商分別買超50.80億元及賣超104.98億元。 投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，6檔百元股、2檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，榜首為華邦電(2344)，賣超7582張，光寶科(2301)、力成(6239)名列二、三名，分別賣超2422張及賣超1894張。第四及第五名為長榮航(2618)、國巨*(2327)，其他依序為富邦金(2881)、東元(1504)、南亞科(2408)、大成鋼(2027)及台達電(2308)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台達電(2308)11.98億元、華邦電(2344)8.80億元、力成(6239)4.63億元。 ●投信02日賣超前十名： 1.華邦電(2344)收116.00元，跌12.50元或9.73%，成交量16.61萬張，投信賣超7582張、估8.80億元，由連4日累計買超2萬4176張轉為賣超。 2.光寶科(230
過半國人打臉鄭麗文！最新民調「負評暴增20%」 泛藍、小草也不挺
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文去（2025）年上任至今，頻頻發表親中言論，黨內也多次率團前往中國，不僅外界質疑「紅統」路線，更讓其反感度持續升高。《美麗島電子報》今（2）日公布最新民調，顯示鄭麗文3個月內不信任度飆升20.3個百分點，高達53.5%民眾對其不信任，且對其負面評價更是高於國民黨。
富邦金鉅額成交300張於99.9元漲停價 距離百元僅差0.1元
臺灣證券交易所公布今（2）日鉅額交易個股成交統計，其中，最受關注的是富邦金（2881）透過配對交易成交在99.9元，共成交300張，總金額為2,997萬元。
AI劣質內容正在重塑社交媒體，且正遭遇反噬
社群媒體正被大量假冒、由AI生成的圖片和影片淹沒。但多數使用者真的會在意嗎？
拿不出15萬初選民調費不選了！民眾黨美女博士：再攻擊我會把事情全爆出
布局2026地方選戰，為提高勝選率，民眾黨採「一區一席」精準提名策略，原本有意參選桃園第2選區議員美女博士曾妍潔近日表示，自己繳不出15萬元的民調費用！「我先去潛水了，掰！ 」難道初選就該要燒幾十萬甚至百萬去網內互打是嗎？「民眾黨裡面有一群人擅長利用非黨員的手，專打親藍白合的同袍！你們再繼續拿我做文章攻擊的話，我會把事情全部爆出來！」
國民黨台中市長人選仍卡關 江啟臣深夜透露已簽署「這文件」
2026大選將近，國民黨內仍未決定派出誰出戰台中市長，這也讓藍營地方基層、市議員、甚至是立委都感到十分焦慮。對此，有意競選台中市長的立法院副院長江啟臣昨天（1日）深夜透露，已
14萬受益人歡呼！00982A最新配息創新高 估年化配息率逾10％
台股連三日下挫、回測月線，然ETF市場卻傳好消息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公告第3次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.377元，若以2日收盤價估算，預估年化配息率10.02％，衝破10％大關。
賴清德民調重返上風 林俊憲評2因素堆疊
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》今（2）日公布最新1月國政民調，總統賴清德的「信任度」與「施政滿意度」雙雙走揚，信任度更再度超越不信任，形成「黃金交叉」，達到大罷免前46%信任度與滿意度。對...
房市大縮水！長照基金挹注年減14.9％ 呂建德：仍屬充裕
台灣今年邁入超高齡化社會，長照需求持續攀升，但近期受到房市變動影響，長照基金財源縮水，衛福部次長呂建德強調，長照基金的來源多元，衛福部會透過其他方式確保財源無虞，且目前評估長照基金仍屬充足，但考量基金有一部分與政府預算相關，仍呼籲立法院儘速審議相關預算，確保社會福祉。
議員爽領800萬？她爆獨門撇步：每期都中獎
[NOWnews今日新聞]資深媒體人王瑞德日前在節目中爆料，自己被一名台北市議員請喝珍奶，聊天才得知對方竟然中了今彩539頭獎800萬元，獎金扣稅後實領640萬元。消息一出，立刻在政壇掀起討論，藍綠議...
〈陸股盤後〉三大指數走低 短期面臨回調壓力
中國 A 股三大股指周一（2 日）同步大跌，全天兩市震盪走低，午後跌幅擴大，分析師認為，短期 A 股面臨回調壓力，春季行情未完。
王品豪發3.2億！最狂員工爽領「47個月年終」 逾3成店長年薪破百萬
【緯來新聞網】王品集團2025年合併營收233.7億元，年增5.41再創歷史高峰，宣布1月份發放年終
大立光 公告本公司買回庫藏股執行完畢
公開資訊觀測站重大訊息公告(3008)大立光-公告本公司買回庫藏股執行完畢1.原預定買回股份總金額上限(元):179,665,246,7322.原預定買回之期間:114/12/19~115/02/113.原預定買回之數量(股):2,670,0004.原預定買回區間價格(元):1,600.00~3,200.005.本次實際買回期間:114/12/22~115/02/026.本次已買回股份數量(股):2,670,0007.本次已買回股份總金額(元):6,474,267,7248.本次平均每股買回價格(元):2,424.829.累積已持有自己公司股份數量(股):2,670,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.0011.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：大立光買回庫藏股提前執行完畢、共2,670張，均價2,424.82元大立光買回庫藏股240張、均價2,372.83元 資料來源-MoneyDJ理財網