即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

總統賴清德最新民調曝光！《美麗島電子報》今（2）日公布其信任度與施政表現部分滿意度，前者呈現黃金交叉，信任度46.9%大於不信任度43.3%，後者雖不滿意度48%，但滿意度僅落後2%；和上（2）月相比，信任度與施政表現部分滿意度分別上升4.3%及5.4%。對此，民進黨立委林俊憲分析認為，民調趨勢和台美關稅與軍售有關。

針對賴清德信任度提升一事，林俊憲今日認為，第一和台美關稅談判結果有關係，使得產業界懸在空中一顆心總算可以定下來，再加上在野黨不斷的製造噪音、一些錯假訊息，可以說是讓產業界人心惶惶。

廣告 廣告

因此林俊憲表示，現在關稅談判的結果出來以後，而且比主要競爭對手國家的關稅還要更好，這一點讓總統團隊能夠得到大家更多的信任感，對於賴清德信任度的提升絕對有幫忙。

第二則是台美軍售，林俊憲分析，這代表美國對台灣強力支持，對於提升台灣國防力量、願意賣給台灣先進的防衛武器，除象徵台美關係進步外，更表達雙邊關係的緊密；外加在野黨卡國防預算也激起一些民怨，也讓很多民眾對於在野黨的不滿，投射到總統身上，等於表達對總統的支持，所以讓總統的信任度和支持度都一樣的提升。





原文出處：快新聞／賴清德信任度、滿意度皆上升 林俊憲：台美關稅及軍售有關

更多民視新聞報導

賴清德信任度驟升！增4.3百分點達46.9% 「黃金交叉」上揚趨勢再現

民眾黨更慘了！反感度大漲至51.8% 創去年5月迄今新高

賴清德信任度拉升！財經網美：立院擋關稅、軍購民調一定會鑽石交叉

