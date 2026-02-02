賴清德信任度46.9%迎黃金交叉！藍白粉不信 黃暐瀚：下跌就又相信了

政治中心／黃韻璇報導

美麗島電子報昨（2）日公布最新民調（2026年1月國政民調），統計各項最新民意。其中，總統賴清德的信任度部分，出現了黃金交叉的現象，信任度上揚4.3%，來到46.9%，不信任則下滑5%，來到43.3%。然而卻有藍白支持者酸「民調奇蹟回升」質疑民調真實度，對此，資深媒體人黃暐瀚就喊話，「你可以不挺黨，但要挺台灣！」

美麗島電子報指出，民眾本月對賴總統信任度而言，有46.9%信任（其中21.9%很信任、25.0%還算信任）而比上月增加4.3個百分點，43.3%不信任（其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任）比上月減少5.0個百分點，未明確回答有9.7%。

賴總統滿意度部分，46.0%表示滿意（其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意）而比上月增加5.4個百分點，48.0%不滿意（其中29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意）則比上月減少4.2個百分點，未明確回答有6.0%。

賴清德總統信任度與執政滿意度最新出爐。（圖／總統府提供）

面對賴清德總統滿意度、信任度迎來「黃金交叉」，且鄭麗君副院長的美台關稅談判結果多達53%滿意，資深媒體人黃暐瀚2日就發文分析道，台灣大多數的民眾，根本「不分藍綠」，他支持或反對一件事情，不是因為哪個政黨為之。綠營支持大罷免，不挺罷免的人，自然遠離；現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。

然而卻有藍白支持者酸「民調奇蹟回升」質疑民調真實度，對此，黃暐瀚2日深夜再度發文，表示「你可以不挺黨，但要挺台灣！」坦言對於類似留言已經習慣，當討厭的人民調升高，就說不準；若下跌，就又超準。他喊話這些網友真不相信「趨勢」，那去年8月賴清德跌到剩 31%，不滿意破六成的時候，應該也是「民調你也信？」才對吧？然而當時他們說的是「民調這麼爛，還不快點下台」，神奇地又相信民調了。

黃暐瀚重申「民調是科學，可以參考，不必盡信」，但也拜託不要選擇性的相信，或選擇性的不信。他喊話，對台灣不利的事不要做、對台灣不好的話不要說，強調只有「反侵略」、「反併吞」你我才有辦法繼續這樣民主自由的生活，「你可以不挺黨（什麼顏色都是），但要挺『台灣』！中華民國台灣，加油！」

