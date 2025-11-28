賴清德修改「中共2027年完成武統準備」遭批 陳水扁：適時澄清說明哪錯了？

台北市 / 林彥廷 綜合報導

總統賴清德26日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提出預計在未來8年投入1兆2500億元國防特別預算。不過賴清德在致詞中提到，「中國正以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，被解讀為「證實」中國將於2027年攻台。對此，總統府發言人郭雅慧則回應，這是錯誤的片面解讀，賴清德於臉書的發文隨後也修改為「以2027年完成『武統台灣的武統』為目標」。因此遭到在野黨質疑。對此，前總統陳水扁發文表示，「總統府澄清部分媒體對總統談話的錯誤解讀，哪裡錯了？」

陳水扁以「總統府澄清部分媒體對總統談話的錯誤解讀，哪裡錯了？」為題發文指出，總統賴清德26日表示中國2027年要完成「武統台灣」為目標，指的是2027年完成「武統台灣」的準備。部分媒體片面錯誤解讀為2027年要完成對台動武，總統府當然要公開澄清以正視聽。

陳水扁表示，在他總統任內，掌握中國對台動武三階段任務準備的情資，也據以提醒國人要有敵我意識、危機意識、憂患意識。勿恃敵之不來，侍吾有以待之。

陳水扁提到，當年中國要完成對台動武三階段準備的時間表是這樣的：2007年前，完成全面應急作戰能力的準備；2010年前，完成大規模作戰能力的準備；2015年前，完成決戰決勝作戰能力的準備。

陳水扁指出，後來國防部2018中共軍力報告也說：「2020年前，完成對台全面用武作戰準備」以上有關來自中國軍事威脅的戰略意涵都是這樣看待的。

陳水扁說，「完成⋯的準備」與賴總統說「完成⋯為目標」，指的是一樣的東西。為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？

