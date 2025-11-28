賴清德修正「武統台灣」說 吳宗憲：小心成三國楊修被曹操殺了祭旗

國民黨文傳會主委吳宗憲。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

總統賴清德前天以北京訂2027年完成「武統台灣」為目標，宣示推動近1.3兆元國防特別預算，但事後卻改口為完成「武統台灣的準備」。國民黨文傳會主委吳宗憲今批，賴小心成三國時期魏王曹操主簿楊修，話多被殺了祭旗。

吳宗憲表示，三國志中楊修過於話多，只因曹操吃「雞肋」，就解讀「食之無味、棄之可惜」，認為曹軍在漢中之戰早晚要退兵，最後曹操果然退兵，但也殺楊祭旗，因為他話多「猜中了很多事情」，「因為長官有一些人的臉不能丟」。

吳宗憲以楊修言多必失的例子，奉勸賴清德應該知道「有些事情不能亂說」，尤其在面對國際關係、兩岸問題時，任何一句話都可能被其他人、敵對的人刻意解讀，造成不可收拾的後果。

吳宗憲認為，賴清德貴為總統更應知道君無戲言，不應為了特定目的、意識形態，或為讓武器採購更順利，而說了這些話（指賴稱中共以2027武統台灣為目標），這都不應該，已影響外國來的投資與國內軍心、國防布署。

吳宗憲也質疑，當初有個網友只是在網路上問一句「陳菊院長走了嗎？」馬上被查辦，但今天賴清德忽視團結十講已經是一次嚴重慘劇，仍把自己當地下電台水準，拚命信口開河，躲在刑事豁免權保護傘下胡言亂語，擾亂軍心。

