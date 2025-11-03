賴清德修理林岱樺夠聰明，也夠狠心
汪葛雷 / 網路媒體工作者
綜觀整起民進黨高雄市長初選，會發現賴清德對林岱樺的處置，可謂手術刀一般鋒利，其刀法之精準，下刀之猛烈，都堪稱政壇一絕，可謂夠聰明，也夠狠心。
筆者這樣的評論，有許多人可能不以為然。在非綠色輿論圈內，對高雄市長這一局的評論往往是「林岱樺造勢規模大，民進黨這下麻煩了」、「民進黨基層整合困難」等論點，比方台灣民意基金會董事長游盈隆就po文說：「林岱樺為高雄市長初選投下超級變數」。
然而，若我們仔細檢視一下這些人過往的立場，並推敲他們發言的動機，會發現他們或多或少都有「唯恐天下不亂」的企圖，希望看到民進黨的高雄江山一團亂。然而回歸根本，高雄這一局，民進黨真的失控了嗎？絕對沒有。
這些評論只著眼於造勢人數，但卻沒看到賴清德成功「引蛇出洞」，藉由這一次造勢大量發動側翼，已成功鬥臭挺林岱樺的正國會。
正國會即便全數缺席林岱樺造勢，也難以止血。不只派系領導人林佳龍大受重傷，再難以外交部長身分搞什麼「總合外交」。連平時叱吒風雲，獲無數側翼力挺的不分區綠委王義川，也豬羊變色，由紅翻黑，遭青鳥集體圍剿。這在在都在向全體民進黨人宣示：「別太看得起自己！」、「連高人氣王義川都能被鬥，你算什麼？」
讓我們暫時把焦點移開高雄，看看其他縣市，除了臺南市林俊憲實在太不成器，民調實在落後太多，以致於陳亭妃「暫時」還可以囂張外，其他縣市我們能看到任何一絲一毫不和諧，不服從賴清德的民進黨聲音嗎？看不到。
賴清德欽點的宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳，在毫無雜音下獲得宜蘭縣長的提名，連一向想角逐宜蘭縣長之位的工程會主委陳金德，也不敢有任何異議，甚至早早就投入勸進林國漳參選的行列，這正是賴清德「殺雞儆猴」策略的成功，有林岱樺遭凌遲的前車之鑑，誰敢膽大妄為？
外界還有一種批評賴清德失策的聲音，是認為民進黨將官司纏身的前桃園市長鄭文燦直接停權三年，卻沒停權林岱樺，讓她有機會繼續參選，乃至於火越燒越大。然而反過來想，保持林岱樺的參選資格，會讓林岱樺不得不「投鼠忌器」，不敢把批判焦點對準黨中央，因為還想保黨權「不敢背骨」。
然而這正中賴清德下懷，林岱樺每多蹉跎一天，就多給了賴清德翦除她羽翼一天的時間。看這次正國會遭圍剿，就可看出賴清德的策略近似於「打地鼠遊戲」，誰敢冒出頭挺林岱樺，民進黨就打誰，到最後林岱樺成為徹底的孤鳥，地方法院一審宣判的時間也差不多到了，屆時林岱樺脫黨參選與否，又能產生什麼影響力？
是的，賴清德根本不怕林岱樺脫黨參選，反正一審宣判時間恰巧在明年九合一大選前，屆時一審有罪，林岱樺還能剩幾票？長期凌遲的作法，反而能讓「殺雞儆猴」的效果持續更久，賴清德權力更穩，又何樂而不為？
再強調一次，在鬥人這件事上面，賴清德真的夠聰明，也夠狠心。■
其他人也在看
廣告傳奇！高雄抓漏達人「陳財佑」現身母校 現況曝光
高雄正修科技大學1日晚間舉行60週年校慶活動，許多校友回娘家一同用餐，其中國民黨立委柯志恩前往會場逐桌致意，竟遇到現年64歲被視為高雄抓漏達人、抓漏傳奇的陳財佑，還拿著招牌黑白照合影，令網友直呼相當奇妙。鏡報 ・ 21 小時前
69歲退休公務員遭詐！600萬存款全沒了 絕望喊：被甜言蜜語騙了
退休公務員誤信投資廣告，千萬積蓄全被騙光！一名69歲的添田浩一（化名）在地方政府工作近40年，退休後又以再任用職員身分工作至65歲。手頭約有3000萬日圓存款，每月並領取20萬日圓年金，夫妻倆原本計畫過著平穩的晚年生活，卻被詐騙廣告話術，隨著投資金額越來越高，最終存摺的積蓄全沒了，讓他十分崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前
台人打工度假「首選不是日本」？過來人點3殘酷現實
愈來愈多年輕人大學畢業後選擇出國打工度假，不僅為了體驗異國文化，也希望藉此累積人生第一桶金，一名男子好奇指出，台灣人熱愛到日本旅遊，但在選擇打工度假地點時，首選卻多為澳洲、紐西蘭等國家，而非鄰近的日本，貼文曝光後，引發網友熱烈討論，許多人直言，日本雖然環境優美、社會安全，但語言門檻高、薪資水平不具吸引力，加上職場文化嚴苛、壓力大，讓不少人卻步，「日本只適合旅遊，不適合外國人長住。」中時新聞網 ・ 23 小時前
烏俄無人機之戰啟示錄
自2022年初，俄羅斯以「特別軍事行動之名」大規模入侵烏克蘭至今，已長達3年。從開戰前的「三月亡烏」，到現在雙方陷入僵局。一般咸信，俄羅斯要佔領基輔已經不可能。因為，除了第一年俄軍可以輕易長驅直入烏克蘭境內各處外；在後兩年裡，俄軍大多卡在烏東，且傷亡人數已持續增加至100萬。思想坦克Voicettank ・ 41 分鐘前
星國擬列李光耀故居為古蹟 李顯揚批不尊重盼拆除
（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）新加坡媒體報導，星國政府研擬將建國總理李光耀的歐思禮路38號故居原址列為國家古蹟，因考量具「國家歷史意義」；此舉引來李光耀的幼子李顯揚批評，並稱不尊重李光耀遺願與價值觀。中央社 ・ 4 小時前
【本日焦點】立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態／八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話／普發一萬周三起可線上登記 領取方式一次看
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態 2.八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話 3.杜文珍：推測病毒可能來自未蒸煮廚餘 4.花蓮「金三角商圈」變樣 20間店掛租5.大學國文課用「全英文授課」學界喊話Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 13 小時前
盧市府防疫狂出包！民眾黨台中議員點出"基層困境"！
論壇中心/綜合報導台中爆發非洲豬瘟，中央派國軍前往案例場清消，原待消毒液乾後，將再度採檢，不料，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，市府對此回應，動保處人員逕自進入案例場清消，將祭出嚴格處分，此說法仍啟人疑竇，疫情爆發多天，台中市府出包事蹟又再加一。民視 ・ 38 分鐘前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
觀察站／軍備綁保台 吹噓過頭成卡債
政府誇稱「護國神兵」的新武器，遲遲不能服役，反而搭配預算增加，近年非新鮮事。昨天在立院，雖然仍有民進黨立委忙於批評「中國...聯合新聞網 ・ 1 小時前
豬肉禁令本週五解除？這3天是關鍵 農業部：研議拉高防疫強度
國內非洲豬瘟疫情進入關鍵倒數5天，中央團隊這次用了2天半完成詳細的疫調結果，是否本週五（7日）可以解除豬肉宰運措施？農業部長陳駿季表示，目前的重點是在這3天內維持高強度的檢疫，希望能確保全台所有豬場都沒有病毒入侵。只有在這樣的情況下，才能放心在7日解禁，但會持續「禁止廚餘養豬」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
南投草屯養豬場傳豬隻死亡 家畜所派員初篩監測
台中爆發非洲豬瘟疫情，禁宰、禁運延長為15天，南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永，今（3日）答詢議員關心縣內防疫情形時表示，從11月1日開始，縣內只要有中豬死亡即送驗，目前已送驗兩場，均為陰性，今天草屯也有養豬場通報豬隻死亡，已派員初篩監測，正戰戰兢兢執行防疫工作。自由時報 ・ 19 小時前
盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？
論壇中心／綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲豬瘟案場，還另外流向了C豬場。民進黨台北市議員簡舒培質疑，「台中市環保局到底是怎麼在管理廚餘的？」明明沒有許可，但梧棲清潔隊居然把廚餘載去給C養豬場，這真的事關重大。民視 ・ 32 分鐘前
追謝侑芯之死！爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安曾和黃明志聯繫卻未獲回應，痛斥「裝死完全不回應，根本心裡有鬼」，深夜再發IG限動，爆料黃明志有15年女友，根本就是「渣中之王」。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳日前與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣約吃炸雞喝燒啤，甚至舉杯互敬「交杯酒...聯合新聞網 ・ 16 小時前
最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
英國部落客在巴基斯坦入住一晚僅約7元台幣的超便宜旅館，雖然沒有冷氣與Wi-Fi、環境樸素且味道刺鼻，但業者熱情、人情味十足，讓他直呼比五星級飯店更難忘，引發網友兩派討論。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前
英短貓走過滿櫃玻璃杯「全程零失誤」 靈活動作網看傻：所以打翻東西絕對是故意
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導毛小孩一皮起來管都管不住，常常要等到真的闖禍了才會罷休。近日有網友分享了一段令人緊張到屏住呼吸的影片，只見家中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
愛沙尼亞設處卡關…藍委：掛牌最重要 不應乘機置入台獨
日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委牛煦庭昨表示，賴政府堅持在名稱上做文章以鞏固基本盤，因而耽誤外交工作，相信人民自有公斷。民進黨立委陳冠廷則認為，設立代表處不論名稱如何，最重要的是雙方要實質的合作與交流。聯合新聞網 ・ 1 小時前
前支聯會副主席鄒幸彤申請撤銷「煽顛」公訴被駁回
香港最高法院今天(11月3日)駁回已解散的支聯會前副主席鄒幸彤要求終止對其涉嫌顛覆國家政權指控進行審判的申請。前支聯會3名正副主席煽顛案將於明年1月22日開庭。德國之聲 ・ 7 小時前
《寶可夢ZA》主角剛出獄？連黑道都不怕超詭異，網推測：像更生人！
《寶可夢傳說Z-A》發售辦個多月，關於本作的討論度、二創仍然居高不下，其中有不少都是關於本作新登場的 NPC 們，因為各有特色受到玩家們的喜愛，當然也有因為借錢被討厭的人。有趣的是，關於主角身份的各種猜測同樣層出不窮，其中一個「主角剛出獄」的有趣推論，更是在社群上引發討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前
宋國誠專欄：美中貿易談判退回原點 重啟貿易冷戰
宋國誠／政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》YT頻道主持人鏡報 ・ 1 小時前