賴清德倡團結「大家都是同一國」 藥師諷：結果搞大罷免

賴清德曾在6月的團結第二講喊出「打掉雜質」，被質疑根本與團結國家的意涵背道而馳。（資料照／陳麒全攝）

賴清德在726大罷免大失敗之前，曾高調舉辦「團結國家十講」，其中第二講嗆「打掉雜質」，第三講喊「表決不是多數就贏」，爭議不斷。賴17日在國家檔案館開幕致詞強調團結的力量。但不少人提起大罷免酸「所謂團結是無條件的服從？」

大罷免期間據傳綠營內參民調曾認為能罷掉好幾席藍委，身兼民進黨主席的賴清德在6、7月高調出征，展開「團結國家十講」，其中第二講喊「打掉雜質」淬鍊民主，引發在野炸鍋；第三講強調「表決不是多數就贏」，則被批反民主搞獨裁。

國家檔案館17日開幕，賴清德致詞表示，政黨政治自然而然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國，面對未來威脅的時刻要團結一致，一定要深刻理解侵略者最害怕的就是團結的力量。希望今日國家檔案館的成立，是為了成就一個更好的台灣，當國人能在真相的基礎上一起面對過去，共同展開對話，就能夠團結更大的力量，讓台灣繼續在自由民主的道路上堅定前行。

但藥師林士峰對此發文直呼：萊爾校長又調皮了！嘴上不斷喊著要國人團結，結果搞了個大罷免，想把在野黨當雜質，打掉。

網友表示「有沒有一種可能，是他在喊給他們黨內聽的、「這時又同一國了，那大罷免的鑄劍、去除雜質？」、「誰跟你同一國？」、「是不是有24個威廉在他腦袋裡？」、「其餘人口最多，先找其餘人口團結吧」、「說到團結，賴一半啥時要把團結十講講完？」、「他所謂的團結是無條件的服從」、「話都他在說」、「誰要跟獨仔同一國阿」、「台灣國跟中華民國互不隸屬」。

