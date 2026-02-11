賴清德偕三軍司令說明軍購 吳思瑤：向國際傳達執政黨在乎台灣安全

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（王千豪攝）

賴清德總統今（11）日偕陸海空三軍司令舉行記者會，說明整體戰略思維與政策方向，呼籲朝野共同支持國防特別條例。民進黨政策會執行長吳思瑤表示，賴總統之所以如此高規格，除向國人透明、公開軍購案的內容外，也向國際社會傳達台灣的執政黨、國家領袖在乎台灣的安全防護，在乎是否能在印太地區扮演和平貢獻者的角色。

吳思瑤表示，總統府今天的記者會是史上第一次總統率三軍司令，共同向國人說明國家戰略、軍事布局、國家軍購。賴總統之所以這麼高規格，就是要清楚的向國人公開軍購案的內容，既然國會不給賴總統在合憲的前提下，向國會報告，賴總統就親自向社會報告；既然國會不讓行政院版的國防特別條例付委討論，就讓社會討論。

「台灣安全一天都不能等！」吳思瑤說，台灣是否有意志捍衛自身安全，全世界都在看，所以賴總統必然會清楚的向國人闡述軍購的急迫性、必要性。此外，這場記者會要釋放的訊息是，台灣的安全自己守護、自己的國家自己防衛；同時，也向國際社會傳達台灣的執政黨、國家的領袖在乎台灣的安全防護，在乎是否能在印太地區扮演和平貢獻者的角色。

話鋒一轉，她批評，在野黨針對軍人加薪一再倒果為因、帶風向，民進黨執政做得遠比國民黨時期多，統一性的軍公教調薪，前總統馬英九時期只有一次，只有3％，而民進黨執政從前總統蔡英文到賴總統調薪4次，已調薪了14％。再者，在各類軍官加給部分，馬英九執政只有7次，民進黨執政高達29次，所以民進黨執政絕對是全力提升軍人權益，但也要強化戰力，所以需要國防特別條例。

至於軍人加薪法案，吳思瑤說，行政院已經聲請釋憲，尊重憲法法庭的裁判，一旦宣判違憲當然就無法上路，如果合憲，相關預算可以追溯。

