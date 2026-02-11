賴清德偕4上將開軍費記者會 張競批：消費職業軍人

賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。

賴清德今早召開國防預算記者會，三軍司令、參謀總長全到場。（圖／中天新聞）

張競表示，賴清德率三軍司令開記者會、對著立院喊話叫陣，希望通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》時，卻沒有想到行政院未依《軍人待遇條例》修正案編列預算，同時行政院長還拒絕副署《財政收支劃分法》修正案。

張競指出，在這種情況下，賴總統能否保證未來《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》通過立院審議後，行政院會依法編列預算，同時行政院長亦不會拒絕副署呢？

張競表示，總統要求三軍司令陪同出席記者會，依據行政倫理與政治規範，三軍司令自然必須遵命出席。但如此消費職業軍人，作為政治操作情緒勒索籌碼，充分顯現了政治高層指揮道德與應對政務處置爭議的智慧高低與判斷水準。

張競質疑，為何去年 「守護民主台灣國安行動方案」 記者會不邀總長、三軍司令。(圖/總統府)

張競指出，在立院爭取預算說明政務規劃方案，有其既定章法與規則，假若要淪入政治動員、鼓動選舉票房檔次，對著立院施加壓力，但卻不知真誠溝通說明，豈非曝露出黔驢技窮的真實窘態嗎？

張競質疑，假若賴總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」確實具備專業基礎，經過完整規劃程序，在2025年11月26日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，就應該由國防部與三軍首長陪同出席，而不是等到現在10度踢到鐵板後，才以困獸之鬥姿態，找到專業軍職首長陪同，作為背景陪襯，以便對立院在野黨施壓。

張競認為，在不能保證未來《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》通過立院審議後，行政院會依法編列預算，同時行政院長亦不會拒絕副署，並且妥善處理《軍人待遇條例》與《財政收支劃分法》修正案所存在政治僵局之前，恐怕難以取信台灣鄉親。

張競強調，若要實踐民主法治，總不能一直靠大法官曲解、背書、護航，以及抓捕在野黨立委來貫徹政治意志吧？缺乏事先充分溝通，又妄想展現威權、強渡關山，最後只會損傷中華民國民主信譽。

