賴清德傳不副署、不公布反制財劃法 黃揚明嘆「測試憲法漏洞」：該讓群眾上街頭了

行政院提出的財劃法覆議案被在野黨否決後，最晚須於15日公告，傳出府院可能以「不副署、不公布」進行反制，媒體人黃揚明對此在節目《新聞大白話》表示，總統賴清德正在測試《中華民國憲法》的漏洞有哪些，要把這些漏洞通通拿來變成在無法掌握國會的時候，「不鳥」國會的氣勢。

黃揚明表示，在權力分立的體制下，總統擴權通常是大法官、國會能夠制衡，也就是司法權、立法權，但現在最大的麻煩，就是憲法法庭所有的大法官都是民進黨提名、同意的；而現在提名的人選通通被在野黨否決後，府院就不提名了。

黃揚明說，今年7月25日罷免投票前一天，賴清德第二次提名的7位大法官人選均被否決，到現在12月了，不提名就不提名；他在去年12月24日立法院否決第一批人選後，今年3月21日就重新提名，但第二批至今4個半月了還是不提名，也沒聽說有在徵選，「他要跟你耗」。

黃揚明批，作為總統，前一次提名人選被否決後，應該要提出讓立法院能通過的人選，不是什麼都要聽你的，其次關於財劃法不副署、不公告，「那就繼續玩，反正最後的終局一個是2026、一個是2028年攸關賴清德能不能連任的選舉，最後就看民意。」

黃揚明直言，總統跟代表民意的國會對抗，最終還是要面臨民意的考驗，在野黨必須讓賴清德知道，他的民意還是少數，這是現階段在野陣營最重要的，「在野黨可以好好的思考，該讓群眾上街頭抗議了。」

黃揚明認為，大罷免後，賴清德民調終現回升，因此決定更強硬跟立法院對抗，賴清德不是一個懂得檢討改進的領導人，他過去不進台南市議會200多天，現階段跟國會的對抗，就是延續過去跟台南市議會的對抗。



