賴清德傳勸進鄭朝方！力抗新竹縣黑金勢力

▲竹北市長鄭朝方傳遭總統賴清德勸進角逐新竹縣長。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 為佈局2026地方選戰，民進黨持續徵詢優秀人選。據報導，總統賴清德日前參加新竹縣活動時，藉行程空檔親自勸進竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，希望借重他的治理能力，以及年輕、清新的形象，為新竹掃除藍營盤根錯節的黑金集團，恢復科技大縣的城市光榮感。

賴清德當日與鄭朝方對談近2個鐘頭，且幾乎是使勁全力勸進。在總統極力勸說下，鄭朝方也軟化，表達「不計毀譽」、願意承擔的態度，後續就待黨內啟動相關程序。目前綠營內參民調上，若由鄭朝方出戰縣長，無論對上藍營立委徐欣瑩或現新竹縣副縣長陳見賢，均有機會勝出，所以新竹縣也成為綠營重點收復的縣市之一。

廣告 廣告

國民黨方面，新竹縣長參選人提名則陷入自家內鬥局面。徐欣瑩與陳見賢有意參選，卻協調未果；同時，藍營內部盤根錯節的地方黑金議題也隨之浮上檯面，成為地方選戰熱議話題。

尤其陳見賢遭媒體人吳子嘉踢爆疑似有幫派背景、捲入土地弊案等外，也被名嘴汪潔民爆曾因組織犯罪受到「管訓」。現任縣長楊文科也涉入「竹北豐采520天坑案」，目前已進入審理階段。對於地方正副首長紛紛捲入弊案，地方人士慨嘆：「台灣最先進的科技大縣，卻籠罩在黑金的陰影下」。

賴清德打出「掃黑」牌，希望讓年輕、清新且有政績的鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，將會是整場選戰的一大亮點，也宣示為新竹縣掃除多年的黑金沉痾，恢復新竹縣科技城的光榮感。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國民黨連署造假想和解！王定宇開嗆：說政治迫害的先出來道歉

李四川、劉和然誰出線？侯友宜1句「扮演好自己角色」藏玄機

談判團隊零時差挑燈夜戰！他曝賴清德暖送宵夜永遠是「這一味」