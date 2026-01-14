賴清德傳授「5字」策略！温世政：台灣人別再移民美國、應要「島內移民」

民進黨主席賴清德舉行南投縣長候選人温世政提名記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨今（14）日提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，將對上尋求連任的南投縣長許淑華。對此，温世政說，他要發起「年輕人返鄉行動」，回到自己的家鄉顧厝（台語：顧家）。他呼籲，台灣人別再移民美國、加拿大，而是要「島內移民」，移民回自己的家鄉。他透露，總統暨民進黨主席賴清德則傳授他5字策略，「你做你自己」，他會以此為競選最高主軸。

民進黨主席賴清德要南投縣長參選人温世政「做自己」。 圖：張良一/攝

民進黨今下午召開中執會，通過南投縣長參選人温世政的提名案，並於會後召開提名記者會。賴清德表示，對於民進黨來說，要參選南投縣長相對困難，且遇上連任縣長，困難不言可喻。他說，温對故鄉感情濃厚，激發出來的力量跟勇氣是無限的。他在為温披上競選背帶後，頻頻對温說，「非常棒、非常棒」。

温世政表示，他從未想過選舉，心中始終只有一個念頭：「回到南投，能為家鄉做什麼」。他回憶，自己是九二一大地震的受災戶，當年服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，有人哭喊、有求救，也有人再也發不出聲音，那一幕他一輩子都忘不了。

温世政說，很多人以為北漂就是離開或遺忘，但九二一的記憶從未離開過他。他始終相信，能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天能有能力回到家鄉，彌補當年的遺憾。

賴清德覺得温世政非常棒。 圖：張良一/攝

温世政表示，未來將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉，打造一個有希望、有未來的南投。他呼籲，台灣人不要再移民去美國、加拿大、澳洲，應該要「島內移民」，移民回自己的家鄉。

温世政指出，他要發起「年輕人返鄉行動」，應該回到自己的家鄉顧厝，他希望爸爸、媽媽可以看著他成家立業、安身立命，並希望陪爸媽快樂、安心地老去。他說，這不是什麼偉大的夢想，但這平凡的幸福對北漂遊子來說，真的是遙不可及的夢想。他最後說，「在南投出生，食南投米的南投囡仔，要回來顧厝了（台語）。」

南投縣長參選人温世政說，應該要「島內移民」。 圖：張良一/攝

媒體詢問，南投已經20年來沒有勝選，賴清德是否有分享選戰經驗，如何來翻轉南投？温世政回應，他跟總統見面的時候，一直鼓勵他出來為南投家鄉服務。他透露，總統引用聖經的故事，說「施比受更有福」，當願意拋棄台北的這一切，為自己的家鄉貢獻的時候，其實會更富有，那並不一定是財富上的富有，而是會更快樂，得到更多人的支持。

温世政指出，在總統的鼓勵之下，他也毅然決然地回來，且總統給他很大自由度，沒有跟他講要怎麼打選戰，只有說「你做你自己」。因此，他會以「你做你自己，別讓南投人失望」這句話作為他競選的最高主軸。

