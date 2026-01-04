賴清德允諾：今年還會再調薪！讓基本工資跨過3萬元
[Newtalk新聞] 賴清德總統今（4）日下午蒞臨於新竹喜來登大飯店舉辦的國際青年商會中華民國總會第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，他致詞時肯定國際青商會是人才培育的搖籃、為社會做出許多貢獻；同時也強調，國家與國際社會都肯定台灣的表現，期許青年對自己有信心，不論是投入新創產業或是地方創生，都能成為改變台灣的重要力量。另外，賴清德也說，政府不僅投入百億預算協助中小微型企業轉型，更具體承諾將持續調升基本工資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過3萬元！」
賴清德致詞時表示，政府將與創業者及企業站在一起，持續穩定匯率、維持對美匯率穩定，並採取適度寬鬆的利率政策，目前央行基準利率約2%，通膨控制在2%以內。針對美國對等關稅，他指出，談判已進入最後階段；行政院也編列930億元預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路共4大面向，協助受關稅影響的中小微型企業，單一企業最高可貸款6000萬並享有低利補貼協助因應衝擊。
賴清德指出，國際青商會一直都是各行各業人才培育的搖籃，秉持服務人群、訓練自我的宗旨，未來為國家、社會、人群做出貢獻。他也強調台灣民主是亞洲民主燈塔，在國際上的評比名列前茅，這是大家共同的努力，此外，台灣也是國際社會稱羨擁有一股良善正面的力量。
在產業願景方面，賴清德表示，行政院推出「AI新十大建設」，預計2040年培育50萬名AI人才，重點發展矽光子、機器人與量子運算，要創造1兆元產值的軟體平台，協助百萬家中小企業轉型。
對於廣大的受薪階級，賴清德說，過去10年間公務人員已歷經4次調薪，累計漲幅達 14%。在勞工方面，基本工資已連續 10 年調漲，從早期的20008元一路提升至目前的 29500 元。賴清德並在現場許諾：「今年還會再調薪！讓基本工資能跨過3萬元」。
賴清德強調，行政院因應新時代來臨，已推動「AI新十大建設」，目標在2040年前培育50萬名AI人才，並成立國家級算力中心與人工智慧資料中心，促進各縣市均衡發展，相關政策將力拚創造一兆元軟體平台產值，並運用人工智慧協助百萬家中小企業升級轉型，鼓勵新創與企業共同投入。
新任總會長張旭志致詞時則強調，第 74 屆團隊將以「青年領航欣耀動‧智創永續築未來」為核心目標，持續落實「訓練自己，服務社會」的宗旨，更積極參與社會議題的解決，讓台灣青年的聲音被世界聽見。
