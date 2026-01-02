賴清德允長照3.0擴大預算 推機構式照顧及喘息服務

總統賴清德表示，「我們長照的據點，從馬英九前總統時代的720個據點而已，現在已經超過1萬5千個據點。馬英九前總統時代，他一年大概花50億台幣在照顧這些長輩，蔡總統最後一年交給我的時候，一年花了800多億，今年我們總共編了1200億左右。」

2026年第一個上班日首個行程，賴總統來到長照機構，他強調長照政策不分黨派，要公私協力、中央地方政府合作推動。

他也強調，政府會更加積極來推動機構式的長照服務，若在家裡照顧長輩有困難，就可送到機構。另外，喘息服務也要加強，讓照顧者可暫時放下重擔。