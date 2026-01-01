賴清德元旦嗆在野「該做正事」！陳智菡原句奉還：明知少數總統還搞大罷免

總統賴清德今（1）日在總統府發表元旦談話，期間提到藍白提案彈劾總統一事，直言在野黨立院席次未達3分之2，此舉根本是浪費時間，呼籲把時間用來審總預算和國防特別預算。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡反批，將此話原句送回給賴清德，「明明知道自己是少數總統、少數執政，為什麼要浪費國家社會資源搞大罷免？」

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／中天新聞）

面對藍白通過總統彈劾提案，賴清德表示，這會讓社會很感慨，立法院放著中央政府總預算不審，行政院去年8月底送到立法院，3、4個月的時間都不審，審查總預算是立法院憲政責任跟權利，結果總預算不審、國防預算不審，盡排一些違法違憲的法案，現在又要推出對總統的彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，相信人民有公道評判。

廣告 廣告

賴清德指出，立法院當然有屬於立法院的憲政職權，但是面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強。在這種狀況之下，立法院應該要思考人民付託立法院各個委員的責任，是不是應該要開始辦一些正事，審中央政府總預算，審國防特別預算，就不要再做這些事情。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

對於賴清德的說法，陳智菡在臉書發文表示，賴總統對自己要被彈劾很在意，他說：「我去年上任到現在，不貪不取、沒有違法⋯藍白沒達到三分之二多數，這程序（彈劾）在立院不會通過，為何要把寶貴時間浪費？明知道沒有多數還要提案，浪費時間？」

陳智菡直言，這整段話直接原句送給賴清德，請問賴清德和賴領導的民進黨，明明知道自己是少數總統、少數執政，為什麼要浪費國家社會資源搞大罷免？這些立委也沒有違法亂紀，賴為何浪費整整一年，搞到最後被32：0？搞到天怒人怨。

大罷免最終結局是32比0。（圖／報系資料照）

陳智菡更反問，賴清德明明知道台灣缺能源，還要繼續用意識形態搞「非核家園」，刻意阻擋台灣電力多元永續、營造不利投資與生活環境；賴身為總統整天帶頭造謠、抹紅在野黨；賴指使行政院長不副署三讀通過的法案、讓憲法法庭大法官大於憲法，像鬼魅一般存在，謀殺台灣民主，「你說你沒有違法？你根本早就目無法紀且嚴重瀆職」。

最後陳智菡喊話，「2026了，賴清德總統，請幹點正事吧！」

延伸閱讀

參加元旦升旗典禮 韓國瑜：願新的一年國泰民安、社稷安定

賴清德元旦開砲「不貪不取」 李彥秀回嗆：活在平行宇宙

批賴清德元旦文告 陸國台辦：不折不扣戰爭煽動者、台獨必敗亡