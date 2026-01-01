賴清德元旦提中國擴張野心 國台辦再批「重彈老調」：和平破壞者

中國國台辦發言人陳斌華回應賴清德的新年演說內容。(翻攝畫面)

總統賴清德今（1日）發表新年談話，以「韌性之島，希望之光」為題，提及大陸擴張野心，並要台灣強化國防及安全防衛韌性、建構民主防衛機制。對此，中國國台辦發言人陳斌華批評賴清德「重彈老調」，是不折不扣的「和平破壞者」。

中國解放軍發動環台軍演，總統賴清德今（1日）在發表新年談話時表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，若沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間。

對此，中國國台辦發言人陳斌華表示，賴清德的演說內容充斥謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，並再次暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陳斌華指出，賴清德上台以來，多次違背台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張，其為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞備戰謀獨、全民皆兵，將民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵兇戰危險境。

陳斌華痛批賴清德嚴重損害台灣民眾與企業切身利益，並在島內實行威權統治，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞綠色恐怖、黨同伐異，製造寒蟬效應，「如此劣跡斑斑之人，有何資格和顏面奢談民主、自由、公義、團結？」

陳斌華認為，無論賴清德及民進黨當局說什麽、做什麽，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實，以及「台獨」必然敗亡的下場，「中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現」。陳斌華強調，希望台灣民眾堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，同中國一道維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展。





