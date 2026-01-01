賴清德元旦提4個總目標 籲朝野合作面對挑戰、加速通過國防預算

照片來源：總統府

總統賴清德今（1）日上午在總統府大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話。總統表示，過去一年挑戰不斷，但台灣都逐一克服，未因國際局勢動盪、時局紛擾而躊躇不前、故步自封，亮眼的成績屬於每一位台灣人民。

展望新年，賴清德指出，政府會持續朝「打造更安全、堅韌的台灣」、「邁向智慧繁榮的台灣」、「建構更均衡發展的台灣」及「促成民主團結的台灣」等4個總目標邁進，期盼朝野共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

他強調，身為民選總統，肩負全民付託，會竭盡一切保護國家，並捍衛人民得來不易的民主自由生活方式；不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，會懷抱希望、積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。

賴清德指出，過去一年世界局勢充滿震盪，包括全球經貿秩序變動、國際衝突加劇、中國擴張野心持續升高；國內也經歷了天災和社會事件，考驗社會韌性、危機意識和全民團結。不過，面對這些考驗，台灣人民沒有被擊倒，反而穩健締造成就。

談及經濟表現，賴清德說，過去一年經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，台股指數在多變的經貿環境下屢屢寫下新紀錄；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。

除了幫軍公教加薪，賴清德表示，政府也連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元調漲至今年的2萬9千5百元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長果實全民共享。

談到經濟亮眼表現之外，賴清德並提到「福衛八號」齊柏林衛星已在太空中運行，桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用象徵台灣以嶄新門面擁抱世界；海巡多艘國造巡防艦交艦成軍守護國人安全；歷經40年等待的「淡江大橋」主橋段合龍，今年將全線通車。

賴清德說，過去一年即使挑戰不斷，都逐一克服了。沒有因為國際局勢動盪，躊躇不前；更沒有因為時局紛擾，而故步自封。聚焦安全與韌性，賴清德指出，去年已宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安10法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資全面提升戰力、壯大國防產業，今年要一一執行；並再次呼籲朝野攜手合作，讓重要國防預算盡快通過。

針對民主真諦，賴清德表示，即便意見不同，大家仍願遵守憲法、以憲政秩序為最大公約數；倘若憲政體制不被遵守、單一權力無限擴張，受苦的是人民，被毀棄的是國家。他並表示，身為總統會積極行動促成朝野合作，也重申「只要有助於化解對立、凝聚共識」，願意在《憲法增修條文》第4條第3項，以及憲法法庭113年憲判字第9號所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

賴清德期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

賴清德最後感謝國軍、海巡、警察、消防與醫護人員，以及志工夥伴的付出，並表示身為民選總統肩負全民付託，會竭盡一切保護國家，捍衛人民得來不易的民主自由生活方式；不會因政治僵局而裹足不前，將懷抱希望、積極行動，帶領國家繼續向前。

包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、鄭俊昇等亦在場陪同。

