賴清德元旦談話強硬回應圍台軍演，稱台灣「必須做最壞打算」

[中華民國總統府]

在中國解放軍實彈圍台軍演的陰影下，台灣總統賴清德在2026年元旦發表講話，三度批評中國軍事野心。被問到北京未來一年侵台的可能性，他強調「必須做最壞的打算」。

政治學者對BBC中文分析，當朝野陷入僵局近乎無解，賴清德的元旦演講採取強硬立場，並聚焦在國防、兩岸、外交議題這些總統職權範圍，是民進黨作為少數政府一個最重要的堡壘。

值得注意的是，國民黨主席鄭麗文出席元旦的升旗典禮，原本被外界解讀為「遞出橄欖枝」之舉，但在現場卻與賴清德零互動，折射出朝野新一年關係並未緩和。

廣告 廣告

分析指出，無論執政或在野陣營，都希望藉在年底台灣地方選舉取勝，取得民眾認可打破朝野僵局。而選舉主軸估計會圍繞朝野對立，親中與抗中路線，綠營未來會更強烈號召支持者，加劇與藍白陣營的對立。

賴清德三度提及中國「野心」

台灣總統賴清德發表新年談話 [中華民國總統府]

經歷最新一次圍台軍演後，賴清德今年元旦以「韌性之島，希望之光」為題發表16分鐘的演講，三度直接提及中國「野心」，指台灣面對中國嚴峻的軍事野心、持續升高的擴張野心，強調台灣沒有時間內耗，期盼朝野通過國防預算。

賴清德回應記者提問未來一年中共攻台的可能時，他引用孫子兵法「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，強調台灣必須做最壞的打算，也做最好的準備應對。

他提到此次中國解放軍演習的項目，有特別針對台灣新增加的戰力作為假想敵來演練，指出當國際社會同聲譴責中國的粗暴，在野黨仍然替中國軍演找藉口。

賴清德強調自己作為總統的角色和使命，要堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

過去三年半，中國已對台舉行七次「圍台」演習，其中三次是賴清德上任總統後，包括2024年5月上任首月舉行的「聯合利劍-2024A」演習；2024年賴清德發表「雙十」國慶演說後數天，解放軍再舉行「聯合利劍-2024B」演習。

上月29日中國突然宣佈對台灣展開「正義使命─2025」演習，令台灣國際線、國內線的航班航路受阻，而演訓區直接涵蓋台灣12海里領海與領空基線邊緣，是2022年佩洛西訪台後最逼近台灣的一次行動。

解放軍除了實彈演習，亦發佈台北著名地標101大樓的空拍相片，有分析指中國透過軍演希望威懾台灣公民社會，亦凸顯解放軍阻斷外來干預的能力。

分析：綠營將強化抗中意識形態

台灣東海大學政治系教授兼系主任張峻豪向BBC中文表示，賴清德的元旦演講採取更強硬立場，特別聚焦在國防、兩岸、外交這些屬於總統權力範圍，是朝野陷入僵局之際，民進黨作為少數政府一個最重要的堡壘，「當所有事情都無法解開時，他回到最基本的憲政角色去抗中。」

他預計執政黨未來會更強烈地去號召支持者，產生更多與藍白之間對立，特別是抗中意識形態的對立。

美國大西洋理事會非常駐研究員宋文笛向BBC中文表示，中共軍演已經是常態而非異數，難以預期軍演為賴政府製造太多新的政治動能。他表示，以台美關係角度，特朗普政府期待台灣強化國防，而非對中共強硬。而特朗普在4月訪中之前，並不樂見兩岸出現新的變數。

台灣國立台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇對BBC中文說，賴清德的強硬立場凝聚泛綠的選民，但對於中立選民而言，更在意是民生、經濟，中共軍演未必能有效增加民眾對執政黨的支持。

中國國務院台辦發言人陳斌華回應賴清德演說，批評是充滿了敵意和惡意，再次兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對抗。他表示無論賴清德說什麼或做什麼，都無法改變台灣是中國一部分的事實以及「台灣獨立」不可避免的失敗，祖國的徹底統一必將實現。

而在前一天，中國國家主席習近平發表新年賀詞，提到要「凝聚起中華民族偉大復興的磅礡偉力」，表示兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。

回顧賴清德去年的元旦講話，他提到兩岸議題時已表示，中國與俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球的和平穩定。

去年8月，他預告台灣今年國防預算提升至佔GDP3.32%的新高水平，同年11月再宣布投入1.25兆新台幣（400億美元；2830億人民幣）強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。

因應解放軍「正義使命─2025」演習，台灣軍方在淡水河道設置燃爆桶。 [Reuters]

賴提出兩個「當家」

在內政方面，賴清德回應傳媒提問時，提到過去一年多的朝野對立，強調2024年民進黨贏得總統選舉，政府由民進黨當家。國民黨加上民眾黨贏得國會多數，立法院由國民黨和民眾黨當家。

他指出過去一年多立法院朝野沒法如預期合作，批評在野黨不審國家總預算和國防特別預算，排一些涉及違憲、違法的法案。

賴清德警告，立法院沒有通過總預算，勢必影響到許多攸關民生、地方建設的重大施政工作。例如年輕人的生育補助、上班族的TPASS公共交通優惠。而國防預算持續被耽擱，擔心國際社會會誤解台灣自我防衛的決心。

學者劉嘉薇分析，台灣現時是少數政府狀況，執政黨是當家，而立法院角色是監督行政。她認為賴清德提出在野陣營是立法院「當家」，與日前表示「在野獨裁」的言論一樣沒有學理依據。

她指出，雖然朝野僵局下總預算未通過，可能要拖到今年第一季以後，但仍可沿用固有舊預算墊付，相信藍白陣營不會卡住TPASS等民生項目。

政治學者張峻豪分析，兩個當家說法充分顯示了現在台灣的憲政體制，當總統作為一個相對少數政府時，總統和國會各自擁有自己的民意授權，產生治理上的困難。

他認為現時立法權太想蓋過行政權時，賴清德想表達行政權亦有當家的民意基礎，「對（賴）總統來講，這個民選當選的總統，就算他是一個少數票的總統，但是他至少也有百分之四十的民意支持度。」

他分析，藍白陣營不審議總預算是政治上的動作，到年中再用追加預算的方式處理，「藍營自己執政的地方政府，一些社福預算、教育等等這些東西，它還是要去通過去執行，不然對藍白也不利。而且公務人員對於藍白的這種反感程度也會提高。」

朝野僵局留待選舉破局？

台灣總統、副總統出席「115年元旦總統府升旗典禮」，國民黨主席鄭麗文也有出席 [中華民國總統府]

賴清德在講話多次批評在野陣營，同時亦表示2026年希望朝野能夠合作，他願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

國民黨主席鄭麗文元旦日早上到總統府參加升旗典禮，此舉被外界解讀為「遞出橄欖枝」的政治姿態，密切關注她與賴清德的互動。

賴清德在入場時與五院院長握手致意，隨後朝鄭麗文所在方向揮手。典禮結束後，鄭麗文表示沒有看到賴總統朝她揮手，指賴清德與五院院長握手後便返回座位，雙方之間沒有任何交流。被問到是否希望與賴清德互動，她表示順其自然就好。

鄭麗文同日出席國民黨總部升旗典禮並致詞，她希望未來朝野共同努力，放下成見，為了國家及人民積極和解，突破憲政僵局。

民眾黨在元旦發文，批評賴清德在國家內部製造敵人、標籤異己、分裂社會，指2025年是被執政黨撕裂的一年。

學者張峻豪形容，現時朝野僵局幾乎已經到一個無解的狀況，賴清德和行政院過去窮盡了所有憲法賦予的辦法，像是覆議、釋憲等，而藍白也把情勢弄得非常僵。

他估計，在朝野對立下，最終依靠2026年地方選舉作為破局方法，由民意判定執政或在野陣營那方得到更多支持，「我覺得它會是對於現在僵局，也許是一個不算出路的出路吧。」

張峻豪認為對民進黨而言，在野陣營阻撓預算或國防，背後都有中共的因素，地方選舉主軸也會放在這方面，「這會讓地方選舉越來越不像地方選舉，而是朝野對立、親中與抗中的對立。」他指出，當綠營採取不副署或不執行等方式應對具爭議法案，若說明和溝通不夠充分時，對今年地方選舉能扭轉局勢的結果較悲觀。

學者劉嘉薇認為，2026年朝野仍是僵局，但相比起去年，由於憲法法庭「復活」，估計執政黨會把不認同的法案先進行覆議，如果覆議不成功，就呈交憲法法庭裁決。

她分析，現時在野陣營提出彈劾賴清德，至少在5月19日彈劾投票前雙方仍是緊張的局面，彈劾過後到年底，又迎來地方選舉熱潮。不過，她認為地方選舉縱使分出勝負，可能仍難扭轉朝野對立的僵持局面，最終仍要2028年進行全國選舉，才能有所改變。