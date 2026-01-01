賴清德元旦談話提中國擴張野心 國台辦回應來了

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



總統賴清德發表2026新年談話，提出「打造更安全、堅韌的台灣」，應對中國持續升高的擴張野心。大陸國台辦今日（1/1）回應，批評賴清德重彈老調，對抗思維執迷不悟，是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

國台辦發言人陳斌華在「答記者問」聲明中表示，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論。

陳斌華指出，此舉「再次暴露其『台獨』立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。」

陳斌華表示，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。

他批評賴清德為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」「全民皆兵」，把民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境。「如此劣跡斑斑之人，有何資格和顏面奢談民主、自由、公義、團結？」

陳斌華強調，無論賴清德及民進黨說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和「台獨」必然敗亡的下場。希望廣大台灣同胞看清「台獨」邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

賴清德的2026新年談話以「堅韌之島，希望之光」為題，提出四大總目標，首先就是「打造更安全、堅韌的台灣」。他指出，面對中國持續升高的擴張野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。

賴清德強調，他作為總統，態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制，今年要一一來加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力。

