賴清德元旦談話盼朝野合作 侯友宜：做比說好

賴清德總統今（1）日在2026年元旦談話中提到，2025年已過去，希望新的一年朝野能合作。對此，新北市長侯友宜今天早上出席新北升旗典禮時表示，「做」絕對比「說」好，要用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，總統要用「做的」來代表「說的」。

侯友宜。(圖/中天新聞)

侯友宜在受訪表示，面對整個社會的挑戰，相信人民心裡的不安跟焦慮，更期待的是大家一起學會放下，「做」絕對比「說」好。他說，用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，更能夠團結台灣的力量往前走，這是總統要用「做的」來代表「說的」。

針對行政院日前宣布不副署再修版《財劃法》，侯友宜則回應，新北市府已經按照原來的《財劃法》修訂編列相關預算，只要通過預算，新北市府都會全力的衝刺。新北市府不會等待，只有全力以赴，預算通過以後，讓市政更快速的發展，來符合人民的期待。

