賴清德元旦談話盼「朝野合作」 侯友宜妙答「大家一起學會放下」做比說更重要

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

總統賴清德今（1）日出席元旦總統府升旗典禮，並發表主題為「韌性之島，希望之光」的元旦新年談話，他批評藍白去年變本加厲，通過許多違憲、違法的法案，修法應以國家利益為先且以憲政秩序為基礎，期盼朝野今年起能夠合作。新北市長侯友宜上午受訪時則強調「做」絕對比「說」好；他也呼籲大家一起學會放下。

侯友宜說，面對整個社會的挑戰，相信人民心裡都有不安跟焦慮，更期待大家一起學會放下。（圖／市府提供）

侯友宜說，面對整個社會的挑戰，相信人民心裡都有不安跟焦慮，更期待大家一起學會放下，「做」絕對比「說」好。侯友宜呼籲，政府應用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，更能夠團結台灣的力量往前走，總統要用「做的」來代替「說的」。

至於新年目標，侯友宜強調，要把握現在推進新北市市政建設，不管是在軌道建設、三鶯線甚至淡江大橋，以及在社會福利不斷的加碼，他希望讓市民一年比一年好過、帶給人民幸福，他會把握當下，努力全力衝刺。

然而財劃法會如何實施仍是未知數，侯友宜表示，新北市已經按照原來的財劃法修訂，也編列相關預算，只要預算通過，都會全力的衝刺、全力以赴，讓市政更快速的發展，來符合人民的期待。

