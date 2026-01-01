賴清德元旦開砲「不貪不取」 李彥秀回嗆：活在平行宇宙

賴清德總統1日在總統府發表新年談話後回應立法院總統彈劾案，多次使用「浪費時間」、「放著總預算不審」、「正事不做」等用語，並強調自己不貪不取、不計個人毀譽，批評藍白明知未達三分之二席次仍提彈劾根本浪費時間。國民黨立委李彥秀隨即反擊，指賴清德的發言與台灣2300萬人民的真實感受彷彿活在「平行宇宙」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

李彥秀批評，過去一年半民進黨執政荒腔走板、仇恨動員撕裂社會，內政外交全面空轉，卻反過來指責在野黨浪費時間，完全顛倒是非。她質疑民進黨一方面將產業失衡、內政失序歸咎在野黨，另一方面又把兩岸情勢凶險全推給中國大陸，卻刻意忽略自己才是執政黨，賴清德就是現任總統。

國民黨立委李彥秀。（圖／李彥秀提供）

李彥秀反問，民進黨是否已經忘記執政者本就該為國政成敗負起責任，而不是不斷對外卸責。她並指出總統府日前才表示凡合乎憲政體制的彈劾案都會給予尊重，賴清德也在跨年前夕對外喊話期待新的一年彼此祝福、迎接新局，但隨後卻在記者會中抹黑、攻擊在野黨，前後說法自相矛盾令人無所適從。

李彥秀說明，當前朝野嚴重對抗的真正原因，並非立法院提案本身，而是行政院對立法院三讀通過的法律不副署、不編列預算、不依法執行，形同帶頭違法違憲。她強調若連最基本的依法行政都做不到，卻反過來指控在野黨浪費時間，無法令人信服。

行政院。（圖／報系資料照）

李彥秀表示，台灣現在需要的是對話，而不是執政者不斷喊話、製造對立。她呼籲要解決政治僵局，民進黨應先尊重憲法、依法編列預算、落實行政責任，停止攻擊抹黑，別再虛耗社會團結與人民寶貴的時間。

