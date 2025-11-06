賴清德全新節目明上線！首集任街舞Battle評審團：滿緊張

賴清德全新系列節目《追夢事務所》明上線。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞]

總統賴清德近日啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，將透過全新系列節目《追夢事務所》，紀錄總統與圓夢青年們的真實互動，以及圓夢青年的心路歷程與收穫成果。首集《追夢事務所》將以「舞力全開夢想實現」為題，內容聚焦日前遠赴韓國取經、接受韓國世界級舞團培訓的兩位圓夢青年蔡名杰、楊博鈞的圓夢歷程。首集預告今（6）日搶先播出，完整影片將於明日晚間 6 點，在賴清德的YouTube頻道正式上線。

廣告 廣告

賴清德擔任街舞Battle評審團的一員。 圖：翻攝自賴清德IG

賴清德日前在總統府接見圓夢計畫第一梯次的獲選青年代表，圓夢青年隨後也紛紛啟程踏上圓夢之旅。據了解，賴總統相當掛心這群圓夢青年們，主動表示希望能安排訪視行程，透過與返國後的圓夢青年面對面深入對談，傾聽他們的築夢歷程與收穫成果，當面給予最直接的肯定與關心，同時也從他們的寶貴意見出發，為明年度將擴大辦理的圓夢計畫暖身。

首集《追夢事務所》，賴清德前往位於台北的街舞教室，預告於今日搶先播出。短短40秒預告，開場即可看到街舞圈中常見的「Battle對決」文化，賴清德看得目不轉睛，直呼「你們的體能超好」，自嘲「像我們去跳街舞就滾在地上」，對於圓夢青年現場大秀舞技的靈活身手表達高度讚賞。

賴清德自曝，要來跟這群街舞少年見面前，內心「滿緊張的」，而其一身輕裝並搭配牛仔褲，在穿著上費心思，他則笑稱「我的幕僚不讓我穿西裝、不讓我穿西裝褲」。

預告影片最後，圓夢青年進行「街舞Battle」，主持人也詢問「現場觀眾準備好了嗎」，如實呈現街頭Battle對決場景，向街舞文化致敬。賴清德也初試啼聲擔任街舞Battle評審團的一員，場面十分逗趣。

系列節目《追夢事務所》，是以「海外圓夢基金計畫」為核心，「追夢」意即「夢由你來做」，「事務所」則呼應「舞台由國家來搭」，闡述青年勇敢追夢、政府當靠山，希望透過「追夢事務所」，呈現溫暖勵志的築夢故事，鼓勵所有青年勇敢追夢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美再射「義勇兵Ⅲ」洲際飛彈 專家警告恢復核武測試將花大錢、添麻煩

國台辦撂話！台灣明年要以「一中」出席APEC 陸委會：努力堅守會員國地位和尊嚴