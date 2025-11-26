「賴清德兩岸路線一定要改！」呂秀蓮怒民進黨「兩岸政策裝死」：他們只想固政權

隨中國統戰威脅升高，兩岸情勢嚴峻，對此，前副總統呂秀蓮在節目《下班瀚你聊》直言，國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石，堪稱是「對台灣前途的原子彈」；同時也對總統賴清德的兩岸路線嚴加批評，指出民進黨這10多年來兩岸主張沒改過，「不客氣地講，他們只是想要鞏固政權、壯大派系。」

​呂秀蓮表示，北京最想要怎麼解決台灣問題，就是採取「傅作義模式」，傅作義是蔣介石非常親信的愛將，將北京城交給他管理，結果傅作義的女兒傅冬加入共產黨，吸收所有國民黨官二代，第二代再影響到父母那一層，最後的結果就是北京城給共產黨開門。

呂秀蓮直言，國民黨主席鄭麗文還大剌剌的去祭拜共諜吳石，「我不知道她對歷史瞭解多少，竟然能去祭拜國民黨的匪諜」，而當整個國民黨陪著她去紀念，是不是在鄭麗文領導之下，開始要栽培更多的吳石？「我認為這是台灣前途另類的原子彈，那就看我們的國安機制，是要鼓勵培植更多吳石，還是要防止吳石。」



呂秀蓮說，只有少數有權有勢的人才能發動戰爭，不能說打著「我愛和平」然後為所欲為，她認為兩岸也認為不能夠再這樣下去，但是兩岸要談判，難道人人去都可以去談嗎？像館長去了中國也值得關心，但館長的影響力並不那麼大。

而針對賴清德的兩岸路線，​呂秀蓮也批，「賴清德的兩岸路線一定要改」，民進黨從她的時代到現在，這10多年以來兩岸主張從來沒改過、也沒有認真研究過，「不客氣地講，我覺得他們只是想要鞏固自己的政權，還有壯大他們的派系，對台灣前途、內政外交沒認真做研究。」

而主持人黃暐瀚詢問，她認為兩岸路線應如何調整？呂秀蓮則嘆，「我講沒意義」，以前美麗島她們開多少次會，還可以當場跟前民進黨主席黃信介嗆聲，之後黃信介也會彙整不同意見做結論，那個時候才是真民主，所以現在執政黨應該開國是會議，「兩岸政策不能一成不變，要談就要黨內派系形成共識，再跨出黨去好好談，我認為沒有人去做這件事情。」

