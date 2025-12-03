即時中心／廖予瑄報導

立法院在上（11）月26日咨請總統賴清德公布《公民投票法》第23條修正條文，對此，總統府發言人郭雅慧表示，為守護台灣民主及人民參政權，賴清德已在今（3）日公布此案。

藍白立委11月21日在立院院會聯手，三讀通過《公民投票法》第23條修正案，表示2018年以前的「公投綁大選」投票模式正式回歸。並在同月26日咨請賴清德公布《公民投票法》第23條修正條文內容。

對此，郭雅慧直指，為守護台灣民主，保障人民參政，賴清德已在核批本件公布案時批示，有鑒於過去公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，因此特別請中選會及地方選務機關在未來審慎因應投開票的流程，「務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行。」

廣告 廣告

此外，郭雅慧也補充，總統府秘書長潘孟安已將賴清德所批示的內容，函送到行政院，並請相關單位妥善應處。

原文出處：快新聞／公投確定綁大選！賴清德公布《公民投票法》修正條文 批示選務機關審慎因應

更多民視新聞報導

身障用餐爭議！「初魚」允諾改進 將舉辦輪椅友善招待餐會

藍白合？宣布參選宜蘭縣長 陳琬惠拋三大政見

藍白宜蘭合？黃國昌：陳琬惠就是最強的候選人

