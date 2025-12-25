賴清德公開痛批藍白不審預算 林沛祥指邏輯混亂：把立院與憲法視為敵人與災難

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導



總統賴清德今（25）日針對中央政府總預算及國防特別預算審查在國會卡關，公開痛批藍白「公開說支持國防預算，卻又用各種理由，連付委審查都不願意，令人無法理解」。國民黨立院黨團首席書記長林沛祥則指出，當前的憲政僵局完全源於行政院不願配合法律執行，甚至是對總統行使「不信任」，呼籲賴總統應親自赴立法院向全民說明。

林沛祥表示，總預算案之所以受阻，核心原因有二。首先，包含「軍人加薪」與「警消人事特別條例」等經立法院三讀通過的法案，行政院竟未依法律規定編列相關預算。林沛祥痛批，身為國會議員，絕不能接受行政院以「不編列預算」的手段，實質廢除已通過的法案，這對法治國家而言是極大的傷害。

針對《財劃法》爭議，林沛祥質疑，該案在行政院提出覆議並遭立法院否決後，由總統公布，行政院卻仍選擇不副署。他認為，這在憲政體制上，等同於行政院院長主動對總統提出「不信任」與「否定案」。林強調，預算卡關的責任在於行政院不配合立法精神，而非立法院刻意刁難。

至於高達 1.25兆元 的國防特別預算，林沛祥則說「誰提案、誰說明」。他指出，如此龐大的預算案不應只由 AIT 處長或美國官員代為發言，而是應由中華民國總統親自到立法院說明，並接受全體國會議員的監督，這才是民主國家合理的方向。

林沛祥批評，賴清德總統似乎將立法院與《中華民國憲法》視為敵人與災難，才會有近期許多「慷慨激昂」卻邏輯混亂的言論。他呼籲總統應回歸憲法精神，尊重國會監督權，否則對憲法與國家的不信任，將持續造成目前的憲政困境。



