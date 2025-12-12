賴清德公開罵藍白立委 吳子嘉痛批：簡直不像話

總統賴清德12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

吳子嘉在《董事長開講》網路直播節目中表示，總統罵藍白立委沒有得到教訓、種種法案影響國家安全，賴清德從最近開始準備培養的氣氛就是「衝突」。吳子嘉認為，目前賴清德2028連任是他人生最重要的目標，因為他的民調太差，也許沒有機會當選，藍白一合可能選情就掛掉。

吳子嘉進一步指出，賴清德有幾個怪招，比如跑去《華盛頓郵報》投稿，讓全世界以及美國總統川普知道台灣要買400億軍火。然而，這筆預算在立法院程序委員會都排不進去，兩次退貨。

吳子嘉痛批賴清德「簡直不像話」。（資料圖／翻攝自董事長開講）

針對賴清德批評藍白立委的作法，吳子嘉強調，總統怎麼可以罵藍白立委，簡直不像話。他質疑，賴清德拚命罵藍白，但立法院是要合作團結過關，怎麼會用罵的，應該合作才對。吳子嘉表示，立法院用罵的過關，他沒聽過，總統在那邊吵架罵人，怎麼會過關。

吳子嘉指出，衝突的結果是不會過關，國民黨也不跟你客氣，馬上通過二讀，會要求總統到國會來報告。他提到，12日便當會上，賴清德又罵一頓，當然就是因為不能解決問題。

