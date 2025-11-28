賴清德公開點名「陳亭妃不能質詢我」 她陪笑鞠躬：沒有錯

總統賴清德今（28）日到台南市安南區鹿耳門聖母廟參拜，他在致詞時表示進行「國政報告」，歷數1年來的政績，還稱現場鄉親都可以「質詢」，但同時又特別說只有在場的立委陳亭妃不能質詢。

賴清德、陳亭妃資料照。（圖／報系資料照）

賴清德今日致詞時稱：「承蒙大家支持，現在在總統府，難得回來與大家見面，要做一下國政報告，報告完大家要質詢也可以。」賴清德接著說：「亭妃是不能質詢我，憲法規定立法委員不能質詢我。」然後賴清德就轉頭看向身後的陳亭妃說：「亭妃是這樣沒錯嘛？」陳亭妃堆起笑臉鞠躬說：「沒有錯。」賴清德再轉向聽眾說：「但你們可以，鄉親可以。」

陳亭妃資料照。（圖／中天新聞）

賴清德並提及上任1年多來的政績，包括經濟成長帶動稅收增加，資金投入教育與長照服務，讓孩子免學費讀到高中，並推動長照3.0計畫，設立超過1萬5千個服務據點，還有台灣在科技領域的表現已成為世界重鎮。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德特別表示：「之前去美國夏威夷，我不是去玩啦，我是去那裡拜訪，州長非常有禮貌，給我鋪紅地毯，我想說怎麼對我這麼好，不太認識怎麼這麼好，後來才知道說夏威夷不久前發生火災，台灣政府去救災，連台灣人民也去救災，他們感覺台灣人民實在太有愛心了，所以你台灣人很有愛心，身為台灣的總統非常光榮，鋪紅地毯給我走，我走在紅地毯上非常光榮，我代表我們2300萬人走紅地毯，大家掌聲鼓勵一下。」

