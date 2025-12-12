賴清德再出手！周一邀立法、行政、考試院國政茶敘

賴清德邀請行政院、立法院、考試院長，在周一進行國政茶會。

近期立法院多項爭議法案與行政院陷入僵局，總統賴清德在今天（12日）邀請黨籍立委便當會後，也預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，盼朝野能進行對話，化解憲政僵局。

賴清德下週一（12/12）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲三院於總統府茶敘，盼促進朝野和諧，並尋求化解憲政僵局之道。

近期，因藍白聯手強行通過爭議法案，行政院8次覆議未果，朝野陷入憲政僵局無法化解。加上《財劃法》及總預算至今4個月未審，賴清德邀請行政院、立法院、考試院進行院際協調會商，增加溝通以促進合作，盼依照憲法進行院際會商，透過溝通尋求解套之法。

據指出，是透過總統府秘書長潘孟安多次溝通，9日時賴清德與韓國瑜共同出席民主基金會活動，韓國瑜接車，一路陪同賴清德進入會場，兩人一路交頭接耳，韓國瑜建議改以茶敘較輕鬆的方式交換意見。

目前證實，後續交由潘孟安協調形式後送出公文後已進行正式邀請。

據府院人士表示，府院盼能夠會朝野和諧跨出一步，讓對話得以進行。



