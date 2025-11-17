賴清德再喊話韓國瑜：不應替侵略者找藉口

立法院長韓國瑜。(劉祐龍攝影)

總統賴清德今(17)日出席國家檔案館開幕典禮時，再度回應民進黨立委沈伯洋遭中國以「分裂國家罪」立案調查一事。他強調，中國的跨境鎮壓行為不僅不會被國際社會接受，更已直接傷害我國憲政體制。





賴清德強烈呼籲立法院長韓國瑜站出來聲援沈伯洋，「這並非政治操作，而是基於捍衛國會尊嚴、維護言論自由」。





賴清德指出，台澎金馬2300萬人都是中華民國國民，中國若跨境鎮壓任何一人，都是對我國主權的傷害；更何況沈伯洋身為現任立委，中方動作已等同「直接侵犯國會」。他並提到，民主國家已逐漸展現聲援態度，顯示國際社會對中國政治打壓的疑慮與反感。

對於韓國瑜批評賴清德「自己生病、叫別人吃藥」，並以桌子「四腳斷三腳」比喻國安情勢，賴清德反擊指出，真正削弱台灣安全的不是內部，而是中國本身。他點名，中國長期以文攻武嚇、滲透統戰、破壞兩岸和平、分化台美關係、散播疑美論等作為，早已是國際社會一致認定的事實。





賴清德強調，台灣內部雖有政黨競爭，但面對敵外勢力時必須團結一致，「不應替侵略者找藉口」。他警告，若今日對跨境鎮壓找理由開脫，未來中國若以同樣邏輯發動侵略戰爭，「也會把今天的理由當成藉口」。





賴清德最後再度呼籲韓國瑜，身為「國會大家長」，應站出來維護國會聲譽與立委言論自由，「我們是同一個國家，面對敵對勢力攻擊，應一致對外，而非互相指責」。