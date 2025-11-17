賴清德再喊話韓國瑜：砍斷桌腳的是中國 「不應替侵略者找藉口」

總統賴清德。資料照。廖瑞祥攝



中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜酸賴「自己生病，讓別人吃藥」。賴清德今（11/17）回應，「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。」面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

針對賴清德點名，韓國瑜日前說，「真的是自己生病，讓別人吃藥。」並稱一張桌子有四隻腳，台灣安全也有四隻腳，包括維護中華民國、維護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，這就是「兩個保護、兩個維護」，賴清德身為總統兼民進黨主席，黨政所有權力一把抓，但這四隻腳，「賴總統跟民進黨打斷了三隻腳！」他質疑，民進黨台獨黨綱放在哪裡？如何保護中華民國? 民進黨今年一整年發動大罷免，要如何保護台灣民主自由？賴清德宣布中國為境外敵對勢力，要如何維護兩岸和平？

賴清德今上午出席國家檔案館開幕典禮，對於韓國瑜的說法，他表示，中國的跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼他會請立法院的大家長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋。他強調，並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會不能夠沒有態度。

賴清德說，希望韓國瑜能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。

賴清德直言，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說，「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。」

賴清德呼籲，「我們分屬於不同政黨，競爭難免，但我們是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，我們應該要團結一致對外。如果我們今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，它（中國）就會有藉口」，所以還是要請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

