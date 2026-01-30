賴清德再喊話！籲朝野放下歧見 為守護主權爭取更多預算

即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德因應中國的武力威脅，去年（2025）提出未來8年投入1.25兆國防特別條例，而行政院也提出國防特別預算，但在立法院程序委員會中，慘遭藍白立委舉手表決封殺。對此，賴清德今（30）日中午前往陸軍花東防衛指揮部春節勗勉，並致詞時喊話朝野能夠在國防、國家安全議題上放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權爭取更多預算、投注更多資源。

賴清德致詞表示，農曆春節即將到來，今天很高興能夠到花蓮跟大家見面，稍早他也分別前往海軍、空軍單位，感謝大家在過去一年堅守崗位，全年無休保衛國家，許多國軍弟兄姊妹在春節期間國人團聚的時候，必須要留守基地繼續全天候捍衛國土，「我要跟大家說一聲辛苦了，也感謝你們」。

接著，賴清德說要特別感謝的是，因為有各位同仁平時精進戰訓本務，以及守護花東地區的辛勞，才能夠讓國人有安全平穩的生活環境。

他指出，從去年到現在花東防衛指揮部，在漢光演習立即備戰操演、基地任務，以及光復救災等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現以群訓的結果，要給予最大的肯定。

總統賴清德發加菜金。（圖／民視新聞）

話鋒一轉，賴清德說明，去年年底中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應展現嚇阻力量，讓國人能夠充分了解國軍官士兵的堅實戰力，讓社會感到安心、放心，「期望新的一年，期許各位保持軍民一體，強化戰力的原則，以民間力量深化合作，提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全」。

同時賴清德期勉大家，持續秉持忠誠軍風、落實新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，成為一支有榮耀、有紀律、有戰力的鋼鐵勁旅，「政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂」。

賴清德也希望朝野政黨能夠在國防、國家安全議題上放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權爭取更多預算、投注更多資源。

最後賴清德強調，再次肯定也要代表全體國人，感謝花東防衛指揮部全體官士兵同仁的辛勞，「祝福大家身體健康、家庭美滿幸福、工作順利，也向各位拜個早年，祝大家新年快樂，七喜春來，謝謝大家，謝謝！」。

