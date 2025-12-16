賴清德再發文力挺「政院不副署」！怒轟藍白：立法濫權、在野獨裁

即時中心／高睿鴻報導

接續日前強推「普發現金」法案、迫使政院最終妥協發錢，挾國會多數的國民黨及民眾黨，似乎食髓知味，最近又一連串推出高爭議性法案，包括財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等。根據多份民調，上述幾案均難獲得主流民意支持，但憲法法庭已遭癱瘓，行政團隊幾乎無反制手段；因此，近日提出「不副署不執行」的想法，引發熱議。總統賴清德稍早又再發文痛批，國會一連串濫權立法，正在侵蝕台灣的民主。

藍白近日瘋狂出招，接二連三猛提高爭議性法案，讓國人相當擔憂；其中，之前的普發現金議案，已迫使行政團隊搬出數千億買單，現在竟又推出反年改、財劃法等政策。倘若政院執行國會通過的反年改修法，恐面臨年金破產、納稅人買單的風險；而財劃法也將讓中央流失數千億款項，直接轉向地方政府，但外界卻批評，責任卻未等比轉移給地方。

賴清德今（16）天稍早再次發文，指出他昨（15）天上午在總統府，與行政院及考試院進行國政茶敘，針對明（2026）年度中央政府總預算案審議、《財政收支劃分法》修法、以及公教年金改革等議題進行交流。

總統賴清德向國人報告昨（15）天茶敘談話重點。（圖／翻攝自總統賴清德臉書）

賴清德也說，行政院長卓榮泰同樣已在昨天下午，依據憲法第37條賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署；「因為這個修法對憲法權力分立、國家財政、國民權益，都將造成重大且立即的傷害，所以我支持卓榮泰院長的決定」。

總統賴清德向國人報告，藍白通過的新法案，恐造成國家財政失衡、導致重大國政停擺。（圖／翻攝自總統賴清德臉書）

賴清德另也強調，他願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定、以及憲法法庭揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。他接著痛批，國會一連串濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。因此賴清德說，面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。

總統賴清德向國人報告，藍白通過的反年改法案，恐造成年金提早破產。（圖／翻攝自總統賴清德臉書）

「我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦」，賴總統說。他也歡迎大家，分享相關圖卡與完整談話影片，一起向身邊的親友說明，我們正面臨什麼樣的風險；以及他將如何帶領政府守護民主，守護全體國人的權益不受傷害。

總統賴清德向國人報告，藍白通過的新法案，恐造成諸多問題。（圖／翻攝自總統賴清德臉書）





