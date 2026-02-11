賴清德再籲在野別擋國防預算 盼年後開議盡速通過

賴清德在國防預算記者會發表談話。（鏡報董孟航）

總統府今（11日）上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由總統、副總統、國防部長與軍方高層出席說明。總統賴清德談話中，再度喊話在野黨停止阻擋國防特別條例，盼新會期開議後立刻實質審議、通過草案。賴清德也強調，民進黨過去10年已幫軍公教加薪4次，反批野黨推動的加薪方案是齊頭式平等，有違憲之虞且缺乏專業考量。

賴清德提到，面對中國軍事威脅不斷擴大，印太地區國家都在增加國防預算，台灣身為國際社會一員，必須展現自我防衛的決心，為維護域和平穩定而努力，才能獲得國際社會支持。

廣告 廣告

賴清德強調，提升國防支出、加大安全投資，是民主友盟國家共同趨勢，他要感謝美國支持，為台灣發出報價單，同時台灣宣示自我防衛的決心，更獲得白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。若國防特別條例遲遲未能通過，台灣可能跌出優先名單，導致關鍵武器裝備延宕交付，引發國際社會質疑自我防衛的決心。

賴清德重提當年擔任立委時，美國要出售8艘潛艦給台灣，但軍購特別預算案多次被阻擋，最後導致流產，他說當年若能通過，屬於台灣的8艘潛艦早已經成軍，如今情況更加急迫，台灣絕不能再重蹈覆轍。

針對在野聲稱未幫軍人加薪所以封殺國防特別預算，賴清德表示這是完全錯誤的連結，強調執政團隊過去10年來，4度替軍公教加薪，每年支出增加逾百億元，可見民進黨比國民黨更照顧國軍，反觀在野提的齊頭式加薪，不僅有礙軍中倫理，還缺乏專業、存在違憲之虞。

賴清德說，執政團隊和軍方從未要求國會無條件通過預算，喊話在野攜手團結、一致對外。

更多鏡週刊報導

高雄美濃大峽案百人遭起訴 不法獲利達3億！盜挖面積「2座澄清湖棒球場大」

《陽光女子合唱團》大眼正妹爆紅！戲份不多存在感極強 「小晨」身分曝光

挪威名將冬奧奪牌「哭著向全世界懺悔」 鏡頭前承認偷吃：我背叛了女友