賴清德再籲韓國瑜聲援沈伯洋 侯友宜：中國不應干涉國人的人權

總統賴清德表示，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人的其中一人，都是對中華民國主權的傷害，會建議立法院韓國瑜要來聲援民進黨立委沈伯洋。對此，新北市長侯友宜今（17日）表示，中國不應該干涉國人的人權、民主自由，呼籲政府提出更具體的方式讓人民安心。

中國宣稱立案偵查沈伯洋並展開全球追捕，賴清德日前喊話韓國瑜維護國會尊嚴，他今天進一步回應，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，真正砍斷韓國瑜那張桌子的四個腳，其實是中國，並不是台灣。賴總統並說，希望韓國瑜能清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何1個人，都是對中華民國主權的傷害。

侯友宜上午受訪時表示，國人的任何人權、民主自由，中國大陸都不應該給予沒有理由的干涉，政府更要提出具體的方式，讓人民更安心、更自由。

