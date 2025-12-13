賴清德再邀院際協調 許宇甄：辦「鴻門茶」不如開國是會議

國民黨立委許宇甄。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

為化解行政、立法僵局，總統賴清德預定下週一上午邀行政院、立法院與考試院院長在總統府國政茶敘。國民黨立委許宇甄今質疑，賴昨天與民進黨立委「便當會」後，已形成對抗立法院共識，下週一院際協調就是「鴻門茶」。

許宇甄也提到，今年2月賴清德才邀五院國政會商，當時立法院長韓國瑜已提醒，立院是合議制機關，院長無權單獨代表朝野作出政治承諾，如今賴卻又再度重演此無效會商機制，刻意複製失敗模式，為後續政治操作鋪陳？

許宇甄表示，國家治理不是權謀遊戲，更不是靠小聰明與小手段維持權力優勢；與其一再上演形式空洞的院際會商，不如召開真正具實質意義的國是會議，邀朝野領袖平等對話、坦誠交換意見，共同為國家找出路。

許宇甄批評，真正的領導，來自真誠、尊重與制度自制，但賴政府上任以來，屢選擇性解釋法律、不依法行政，讓行政權凌駕立法權之上，導致憲政制衡機制名存實亡，根本是威權治理再現。

許宇甄說，當前台灣困境在於朝野不信任、高度對立，賴清德若真心為國家著想，應邀集朝野政黨對話，尋求制度性解方，而非把院際協調當成連任算計工具，持續以政治動員與輿論操作，刻意針對、消耗韓國瑜。

