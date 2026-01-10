賴清德冷回「被告才要出庭」 館長氣炸狂罵「骯髒人」

網紅「館長」陳之漢因去年直播時的言論涉及「武統」、「斬首」，並提到要將總統賴清德「狗頭斬下來」，遭到起訴，他嗆聲叫賴清德出庭。賴清德今天（10日）對此冷回「被告才需要出庭吧！」館長則痛批賴清德是「骯髒人」，「你們今天報復我，台灣人都在看，你是忘記你怎麼輸是不是？」

賴清德。（圖／中天新聞）

新北地檢署昨依「恐嚇公眾罪」及「恐嚇危害安全罪」起訴館長，館長開直播反擊，強調自己立場不改，更要求聲請法庭公開直播，並傳喚賴清德親自出庭對質，他還說「如果賴拒絕，這就是冤案」。賴清德今天出席「2026 AI人才年會」時，對此僅冷回「被告才需要出庭吧！」後隨即快步進會場出席活動。

廣告 廣告

對此，館長今天晚間在直播中開罵，「你在講什麼啊？骯髒人，沒看過這麼骯髒的！」並指賴清德身居高位，卻把司法弄得這麼下作，「可以這樣玩的喔？」對於自己被依恐嚇公眾罪起訴，館長直呼，欲加之罪何患無辭，「我什麼時候支持武統？我跟人家回話，我在看演習。沒關係，我知道，地獄空蕩蕩，古人講禍害在人間。」

賴清德。（圖／中天新聞）

館長說，「對你們而言，我是民進黨最大的敵人，因為我把你們一鍋好好的飯砸了，光電板、貪污、軍購，我是你們的眼中釘肉中刺，抗中保台的神主牌被我砸了，2025年6月去大陸，也把大罷免搞砸，你們今天報復我，台灣人都在看，你是忘記你怎麼輸是不是？」

延伸閱讀

賴清德嗆在野「為德不卒」！柯志恩喊別說三道四：加重朝野嫌隙

《冠軍之路》票房衝破3500萬 賴清德激動喊：這個劇本只有上帝寫得出來

賴清德社宅政見恐跳票？劉世芳認了：因土地不夠