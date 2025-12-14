賴清德出席丹納絲風災感恩會 呼籲儘速通過明年度總預算協助災後重建

總統賴清德呼籲立法院儘速通過明年度總預算，以便中央協助地方災後重建。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

總統賴清德十四日晚上出席台南丹娜絲風災感恩會，呼籲立法院儘速通過明年度總預算，以便中央政府協助地方災後重建。他強調在中央和地方合作之下，台南已完成兩百六十六件弱勢受災戶修繕，並核定五萬多件家園復原慰問金，但還有五十三項重建子計畫尚待實施，希望朝野團結一致，讓國政順利運作。

賴清德說，他抱著感恩的心情回到台南，出席這一場非常有意義的感恩會。從紀錄影片中看到颱風過後滿目瘡痍的景象，以及各界爭先投入賑災的身影，令人深受感動，相信「痛苦會過去，美麗會留下來」。

他說，雲嘉南災後復原前進指揮所由政委陳金德擔任指揮官，市府團隊在市長黃偉哲帶領下，各局處、里鄰長與志工齊心協力，國軍更調度兵力支援，「這次救災工作裡面，國軍也進入民宅裡面去幫忙，並不是沒有」，大家無償投入修繕，讓受災戶得以重建家園。

他分享，七股西寮里是風災最嚴重的地區，但在花蓮光復鄉災情發生後，當地里民在里長柯勝強帶領下，短短數日便募集超過四十九萬元捐贈給花蓮，充分展現台灣人互助精神。放眼未來，面對極端氣候挑戰，防災、救災、復原，都是整個台灣的共同責任；然而目前距離年度結算不到二十天，明年度中央政府總預算，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行。

另新修的財劃法將讓政府沒有足夠資源，失去災害應變能力，未來也可能將由地方政府單獨承擔災害應變工作。