賴清德出席北市宜蘭縣同鄉會 懇請力挺林國漳參選縣長

台北市宜蘭縣同鄉會第二十屆第二次會員大會，總統賴清德。陳祖傑攝



台北市宜蘭縣同鄉會今（11/15）天召開第20屆第2次會員大會，總統賴清德受邀出席，他在致詞時表示，自己跟宜蘭特別有緣，因為踏入政壇初期就是為陳定南前縣長助選，一步一步追隨民主前輩的腳步，一路走到現在，內心充滿感謝。賴清德說，希望大家一定要選出一個專業、操守好、有能力，又疼惜宜蘭的縣長，大家要力挺民進黨推薦的宜蘭縣長參選人林國漳。

賴清德說，自己感謝立法院前院長游錫堃疼惜，而他是醫生背景出身的總統，但是不敢居功，因為這是台灣社會幾百年來有一脈相承的文化，從蔣渭水、賴和等醫生的傳統。

賴清德表示，宜蘭人對台灣民主的貢獻很大，希望大家把他當作自己人，因為他和宜蘭關係很深，他棄醫從政後就是為陳定南前縣長助選，後來一步一步追隨民主前輩的腳步，也受到林義雄、游錫堃和陳菊等民主前輩的疼惜，一路走到現在，內心充滿感謝。

賴清德說，自己妻子也可以說是宜蘭人，因為她的外公外婆都是宜蘭人，所以小時候在宜蘭長大，「大家可以把我當成自己人，跟宜蘭緣分很深。」

賴清德提到，「在家人人好，出外朝朝難」，因為在家可以依靠父母，在外面父母親戚都不在身邊，只能依靠朋友，所以他很欽佩台北市宜蘭同鄉會是不管認識與否的宜蘭同鄉當成兄弟姐妹共同打拚，有困難的時候大家互相幫忙，如果可以被當成宜蘭的一份子，他會覺得很光榮。

賴清德表示，這次鳳凰颱風考驗蘇澳，相信宜蘭有很多地方需要水利建設，他已經跟行政院長卓榮泰說，未來4年要投入1000億元，做全台灣進一步的水利建設，確保全台灣人民生命財產安全，因此希望大家一定要選出一個專業、操守好、有能力，又疼惜宜蘭的縣長，希望大家要力挺民進黨推薦的宜蘭縣長參選人林國漳。

