賴清德出席台中黨公職座談 何欣純：有信心贏回市長一職

賴清德總統短期內五度來到台中，今（8）日特地與立委何欣純及民進黨台中黨公職閉門座談約兩小時，關心台中選情並詳細說明台美關稅談判協議。何欣純受訪時表示，有信心贏回台中市長，為台中市民打造進步的城市。

總統賴清德、立委何欣純。（圖／中天新聞）

何欣純指出，總統非常關心台中這個產業重鎮，包括機械、工具機、手工具、汽車五金零組件等產業發展。賴清德在座談會中詳細說明台美關稅談判協議過程與結果，強調15%關稅不疊加，希望國會能盡速通過，不要重蹈韓國覆轍。黨秘書長徐國勇、沈國榮資政等人都在現場，了解台中產業界的心聲。

賴清德也在會中提到，過去一年經濟成長率8.6%是台灣有史以來最好的成績，完成「633」目標。總統特別強調，除了半導體「護國神山」外，更要關心中小微型企業這些「護國群山」。立法院已通過930億特別預算補助中小微型企業，總統要求黨公職加強宣傳，讓好政策真正落地落實。

立委何欣純。（圖／中天新聞）

針對國民黨台中市長初選「姐弟之爭」持續延燒，以及盧秀燕與黨主席鄭麗文對提名時程的不同看法，何欣純表示無法評論他黨提名機制。不過她認為，這些爭議看起來都是政黨自身利益的政治算計，社會觀感不好，應該回歸市政，思考如何讓台中更好、讓台灣更好，這才是國人真正關心的。

何欣純強調，民進黨一向團結，是堅強的台灣隊、台中隊。總統五度來到台中，顯示對台中的高度重視，不僅關心選情，更關心台中產業發展與市民福祉。她有信心能拿下台中，為台中市民打造欣欣向榮、大步向前的進步城市。

