賴清德出席台中「無人機聯盟」喊話組國家隊：發展計畫422億元、有需要都能再增加！
總統賴清德今（9）日出席台中「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，提到推動無人機產業是國家重大政策，因此提出「無人機產業發展計畫」六年總經費422億元，希望集合成國家隊，並透過鬆綁法令、驗證後外銷，他並強調預算方面：「有需要都還可以再增加！」
賴清德致詞表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望台灣的無人機產業，能夠成為台灣在全球無人機發展的亞洲重心。希望能夠具體達到兩項目標，第一項目標就是強化國防力量，不僅僅守護台灣安全，也能夠發揮嚇阻的效果，維護台海和平穩定的現狀。
賴清德提及，從中東的戰爭，或者是俄烏的戰爭裡面我們可以看得到，不對稱戰力是一場戰爭當中非常重要的戰略，但不對稱戰力裡面，無人機是一個核心的武器，在這兩場戰爭裡面，所發揮的效果，其實大家自知甚明。
賴清德強調，如果有辦法藉由大家的力量，在政府的支持之上，在這個平台裡面，讓台灣無人機產業茁壯，對國家安全、亞太和平穩定有莫大幫助。特別是無人機可以發揮神出鬼沒、無遠弗屆，也可以塑造地獄景象，這嚇阻的效果是何其大。
賴清德並說，第二個希望達到的目標就是產業升級、經濟轉型，帶動台灣經濟更進一步的發展。大台中是台灣工具機的重鎮，工具機過去生產五金，或是生產出來的商品也提供國防或其他領域的使用，現在希望台灣很堅強的工具機的基礎，再加上資通訊、電子零組件和半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域裡面發光發熱。
賴清德指出，這對台灣的經濟發展會有很大貢獻，從中東戰爭、俄烏戰爭裡面，何嘗沒有看到無人機的市場。無人機也不僅僅用在戰爭場域裡面，其實食衣住行各個領域，在未來幾乎都有無人機存在的空間，「如果們無人機產業發展得好，不僅國家安全，也可以帶動經濟的發展，這是我們兩項具體的目標。」
賴清德說，政府的具體做法是，第一、經濟部籌組無人機卓越海外商機大聯盟，集合成一個國家隊，從複合材料、模型製造到全區製造都囊括在裡面。
賴清德再說，第二、提出發展、推動無人機產業的發展政策，從2025-2030六年期間，行政院總共編列442億元要來協助大家，「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，特別剛起步很多都需要政府支持，「所以我們提出一個國家計畫，就是無人機產業發展計畫，六年為期，總經費442億元，如果有需要都還可以再增加。」
第三個是法令的修訂，賴清德說，無人機在台灣是一個新興行業，很多舊有的法令會限制無人機產業的發展，特別責成行政院鄭麗君副院長帶領、鬆綁法令，建置適合無人機發展的法令基礎，當中也包括協助大家推動研發、生產製造、試驗場域等等，還有試飛的空間，都是無人機產業必然要發展所需要的事項。
賴清德也說，台灣外銷有很好的基礎，因為台灣位居印太第一島鏈，非紅供應鏈、民主價值鏈重要的位置，在外銷上面，是有國際上信任的空間，但是一定要認證。所以行政院、經濟部、工研院很努力，透過台美的合作，台灣已經成為美國境外第一個Green UAS的認證機構，換「句話說大家所生產的無人機，不必再送去美國、送去其他做驗證，在台灣就可以，驗證通過就可以外銷，這對台灣無人機產業的發展是有莫大的幫助。」
賴清德最後說，經濟部，包括工研院，也為台灣的無人機產業進行包括非紅供應鏈、資訊安全的認證工作，這其實是非常重要，包括飛航控制、衛星導航、通訊三個晶片、相關軟體通通需要資安、非紅供應鏈的認證，未來政府都會協助大家取得這些認證的工作。
賴清德說，他也很高興在短短一年多的時間，已經有看到很好的成果：「預計在2030年台灣無人機產值達到四百億元這樣的目標，大家有沒有信心？」
（圖片來源：總統府）
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