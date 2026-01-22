賴清德出席宏都拉斯總統就職典禮？林佳龍明白說了：現在是要下台的政府

政治中心／綜合報導

宏都拉斯大選落幕，總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾主張要和台灣恢復邦交。日前外媒曾報導，總統賴清德有意前往宏國，參加本月27日就職典禮，不過，總統府強調，相關報導純屬臆測。對此，今（22）日外交部長林佳龍受訪時被問到「你跟總統都會不去？」林佳龍明確說「對，因為他還沒有就職總統，現在是要下台的政府。」

林佳龍上午接受主持人黃暐瀚廣播專訪，被問到「總統會去宏都拉斯嗎？」林佳龍表示，因為宏國的阿斯夫拉總統當選人，1月27號才就職，他才有權去決定一些外交的事，尤其他們現在要下台的政府在交接上，也沒有跟當選的總統很完整，所以這個要等到1月27號之後才明朗。

林佳龍說，阿斯夫拉在競選時候還有提出訴求，未來外交上有三個最重要的盟邦，第一個是美國第二以色列再來就是台灣，他有整體的外交政策，台灣是他不可或缺的一環。特別是阿斯夫拉選舉中講的話，台灣過去對宏都拉斯帶來非常多效益，現在在推動「榮邦計畫」他們都有看到，因為宏都拉斯隔壁國家就是瓜地馬拉跟貝里斯，是台灣的邦交國。

林佳龍指出，美國很積極回到西半球的政策，「相信諸多主客因素在1月27號之後，當然可以期待台灣跟宏都拉斯的關係，會有進一步發展」，因為阿斯夫拉1月27號之後才就職，要等這時間之後他才會做決定。主持人這時問「你跟總統都會不去？」林回應「對，因為他還沒有就職總統，現在是要下台的政府。」

另外，主持人也詢問目前各國邦誼是否穩固？林佳龍說「12邦交國都是穩固的」，除了大家關心的宏都拉斯外，最近大家常討論的是索馬利蘭，以色列跟索馬利蘭建交互設大使館，台灣在2020年在索馬利蘭設代表處等同於大使館，索馬利蘭也在台灣設代表處，這些關係發展各國很有印象。

至於今年賴清德是否有出訪計畫？林佳龍說，「總統一年前去南太三邦交國，我們會一一安排，我們確實有規劃，過境美國的事情是水到渠成，就是做好準備！因為邦交國在拉丁美洲，過境美國是很自然的事情，還沒有到要決定哪個國家什麼時間，會持續做好規劃，一有決定會由總統府說明。」





