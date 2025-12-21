賴清德出席後備憲兵活動 親自發送「小橘書」影片曝！

總統賴清德今出席一場活動，他致詞時再度強調小橘書的重要性，可讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人。賴清德致詞完後，還下台發送小橘書給在場人士。

賴清德發送小橘書。（圖/中天新聞）

賴清德今天（21日）出席後備憲兵荷松總會北區會長交接典禮，他致詞時再度強調小橘書的重要性，他表示去年上任後，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，過去一年多大力推動各縣市災害防治的工作。

賴清德發完後，再拿一疊小橘書來發送。（圖/中天新聞）

同時，賴清德也強調軍民力量的整合，並將地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，還印製小橘書，家家戶戶都放送，地震、颱風來的時候、或是地緣政治變化的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，也只有當國防力量增加、全社會防衛韌性提升時候，國家才有辦法更安全。

最後賴清德致詞完，下台發送小橘書，強調政黨政治平日互有競爭合作，但對外「我們只有一個國家」。

