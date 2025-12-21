賴清德出席後備憲兵活動 親自發送「小橘書」影片曝！
總統賴清德今出席一場活動，他致詞時再度強調小橘書的重要性，可讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人。賴清德致詞完後，還下台發送小橘書給在場人士。
賴清德今天（21日）出席後備憲兵荷松總會北區會長交接典禮，他致詞時再度強調小橘書的重要性，他表示去年上任後，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，過去一年多大力推動各縣市災害防治的工作。
同時，賴清德也強調軍民力量的整合，並將地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，還印製小橘書，家家戶戶都放送，地震、颱風來的時候、或是地緣政治變化的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，也只有當國防力量增加、全社會防衛韌性提升時候，國家才有辦法更安全。
最後賴清德致詞完，下台發送小橘書，強調政黨政治平日互有競爭合作，但對外「我們只有一個國家」。
延伸閱讀
賴清德讚「憲兵是反恐基石」！喊話藍白「只有一個國家」：對外團結一致
人生停格在黃金年華！台61線汽機車相撞「騎士斷魂」
張文就是鄭捷的模仿犯？驚見駭人「檢討改進計畫」
其他人也在看
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 63
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 7
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 24
言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。四面台設計搭配華麗舞台服裝與多首經典曲目輪番上陣，不僅喚醒粉絲青春記憶，也讓現場氣氛高潮不斷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 4 小時前 ・ 2
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 1 小時前 ・ 2
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 1
陳都靈宣傳片變恐怖片？牙齒消失嚇到發涼 慢速特寫圈出驚人影像
距離「2025 騰訊視頻星光大賞」開幕尚有數日，官方宣傳片卻意外引發網路討論。影片中女星陳都靈的口部影像在慢速播放下，被部分網友指出「牙齒消失」，相關揣測迅速在社群平台延燒，成為近期討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 41
北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆
北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 14
【韓國蓋洛普】2025韓劇年度TOP 10演員出爐：《苦盡柑來遇見你》IU & 朴寶劍壓倒性拿下TOP 2、《淚之女王》金智媛、《背著善宰跑》邊佑錫再上榜
蓋洛普(Gallup)以在世界各地所做的「民意調查」而聞名，可信度與信賴程度相當高，隨著2025即將結束，韓國蓋洛普公佈針對韓國民眾的民調查，此份榜單詢問的主題為：「你認為2025年度最突出活耀的電視劇演員是誰？」蓋洛普的調查對象為13歲以上男女，將近與2000名男女進行面對面調查所得出的結果，受訪者可以最多可以回答2名演員，一起看今年哪位韓國演員在觀眾心裡留下深刻印象，也有不少2024韓劇演員上榜，趕緊一起來看完整名單！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1
獨家／3年前首見女方家長！頤原還原升格人夫前「恐慌內幕」
金曲樂團TRASH的吉他手頤原．去年9月和交往超過10年女友葉芸希登記結婚，今年將迎來升格人夫後的第一個農曆新年。他笑說，見雙方家長已不再緊張，因早在3年前就去女方家拜年；想起當時見家長氛圍，頤原坦言「超緊張」，由於女方是大家族、親友群龐大，「每一個都要好好按捺（照顧）。」鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1
《黑白大廚2》首播掀熱議！黑白廚師6人組全面回歸 「天才白湯匙」、「小猛獸黑湯匙」一戰成名
火爆全球的Netflix綜藝《黑白大廚2》終於首播了，儘管先上線前三集，也足夠把觀眾饞得欲仙欲死，因為這次節目組把食物拍得更好吃，連評審在吃東西時都沒有音樂陪襯，讓大家只專心「享受」每一道菜的美味，簡直像一種酷刑。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話