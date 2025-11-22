賴清德出席新北宜蘭同鄉會 拜託全力支持蘇巧慧、林國漳
總統賴清德今（22）日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，除了與理監事等代表合影拍照外，致詞時還特別提到將代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，還有正式提名參選宜蘭縣長的律師林國漳，拜託在場的新北鄉親能全力支持，給他們機會，讓新北、宜蘭都能進步與越來越好。
賴清德致詞時先提到當初從政就是因為受到曾任縣長的陳定南影響，30年來也受到前立法院長游錫堃、監察院長陳菊的疼惜，強調自己岳母也是宜蘭人，跟宜蘭淵源很深。
對於之前受東北季風跟外圍環流影響致災的宜蘭，賴清德感謝公職人員不分黨派，大家團結投入救災，政府行政團隊也都前往了解；強調未來行政院會編列1,000億分4年的治水預算，讓宜蘭跟其他縣市繼續治好，保障人民生命安全。
賴清德最後先請鄉親支持林國璋，讓宜蘭大進步，也為了宜蘭的未來；接著賴清德在提到自己是新北市的孩子，在新北出生長大，指出新北也要選好的市長，接著對台下鄉親喊誰是大家內心中好的市長？現場回應喊出蘇巧慧，賴清德再喊出新北給蘇巧慧帶領，新北將會越來越好，最後再喊出拜託，全力拉抬2人聲勢。
蘇巧慧與林國璋也在現場坐一塊與宜蘭同鄉會會員代表們合影，並一同向鄉親們握手致意，尋求鄉親支持，衝刺選情。
