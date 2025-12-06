賴清德出席新北苗栗同鄉會 拉抬民進黨提名縣市長參選人

2025年12月6日新北市／賴清德總統(左二)出席新北市苗栗同鄉會會員大會，致詞介紹民進黨提名參選的新北市長參選人、立委蘇巧慧(右二)與苗栗縣長參選人、苗栗縣議員陳品安(右一)。（吳嘉億攝）

賴清德總統今（6）日出席位在新北市新莊的天主教輔仁大學創校百年感恩慶祝大會後，再趕往新店的文化部國家人權博物館出席「2025世界人權日」典禮，最後再回到新莊出席新北市苗栗同鄉會會員大會，其中兩場都有民進黨提名參選的新北市長參選人、立委蘇巧慧陪同的畫面，加上苗栗縣長參選人、苗栗縣議員陳品安，全力拉抬民進黨提名的縣市長參選人。

其中在新北市苗栗同鄉會會員大會上，賴總統致詞講到政府對苗栗的建設，提到蔡英文前總統任內自己擔任行政院長時，親自指示要解決苗栗縣財政問題、公務人員薪水發不出來及推動建設計畫，也有後續前行政院長蘇貞昌任內大力支持臺積電到竹南，現在就是要把桃、竹、苗拉進來成為台灣北部的新矽谷，打造未來的科技發展。

總統接著拉抬身邊站著的陳品安及蘇巧慧，介紹陳品安是關心苗栗的發展環境，最後在苗栗定居還結婚，是道道地地的苗栗人，很認真也很專業的為地方服務，懇請苗栗父老鄉親栽培支持；最後提到自己是在新北市出生長大，感謝故鄉讓他成長茁壯，並讚嘆在立法院連續15次評鑑第一名的蘇巧慧贏過他很多，拜託大家要選就選最好的。

