賴清德出席新北雲林同鄉會 全力拉抬蘇巧慧、劉建國

2025年12月27日新北市／賴清德總統(中)27日晚間前往新北市工商展覽中心，出席新北市雲林同鄉會舉辦第六屆第一次會員大會，致詞時介紹身旁同樣要參選雲林縣長、新北市長的立委劉建國(右三)與蘇巧慧(右一)，希望鄉親可以支持。（吳嘉億攝）

2025年12月27日新北市／賴清德總統(中)27日晚間前往新北市工商展覽中心，出席新北市雲林同鄉會舉辦第六屆第一次會員大會，致詞時細數政府對雲林的關心與建設。（吳嘉億攝）

賴清德總統今（27）日晚間前往新北市工商展覽中心，出席新北市雲林同鄉會舉辦第六屆第一次會員大會，現場席開400桌，為新北市規模最大的同鄉會組織。賴總統在致詞時除了向新北市雲林同鄉會理事長邱識琪及在場鄉親允諾會拿出勇氣，守護國家安全、維護台灣民主、發展經濟讓人民生活更好；同時也一一介紹身旁同樣要參選雲林縣長、新北市長的立委劉建國與蘇巧慧，希望鄉親可以支持，讓兩人都能當選，為地方服務。

賴總統表示，鄉親雖然來自雲林，但都在新北市打拚、奉獻，也關心家鄉雲林的發展，在各行各業推動國家進步與促進社會安全，造福新北與雲林；提到自己在擔任台南成大醫院醫師時，晚間急診值班時經常看到雲林鄉親送到台南就醫，包括心臟、腦部醫療或意外車禍等，當時便想若能提早30分鐘到院接受治療，就有機會救回一命。

廣告 廣告

賴總統接著說，總經費超過新台幣120億元的台大醫院雲林分院虎尾醫療大樓興建工程，在上個月已經正式動工，完工後鄉親的健康跟生命都能有更大的保障，不只可以照顧雲林鄉親也能照顧鄰近縣市的朋友；話鋒一轉說到這些都是在蔡英文前總統任內時劉建國爭取的政績，更致力於推動醫療、衛生、環保、勞工及社會福利，在自己就任總統後更帶著癌症病友見面，爭取編列100億元的癌症基金，照顧弱勢的醫療；最後還有整治濁水溪與改善風沙問題，都市政府整治重點。

賴總統除了推薦劉建國以外，也推薦在場的立委蘇巧慧，除了是台灣大學法律系畢業的高材生外，還去美國留學拿到碩士，當過台灣的律師，同樣為了照顧弱勢投入社會，也連續17次獲得立法院評鑑第一名的成績，希望可以當選新北市長，做一位「媽媽市長」。

新北市長侯友宜則在賴總統離開後，也在到場的國民黨市議員陪同下進場並向鄉親致意，致詞時陳述相關新北建設，感謝鄉親對新北的付出。

【看原文連結】