賴清德出席署務會報讚打詐有成效 指部分幫派受境外敵對勢力影響

賴清德30日下午出席署務會報。（圖／周志龍攝）

總統賴清德30日下午出席警政署署務會報，賴清德感謝警察同仁無私奉獻，尤其去年年底，台北市發生隨機襲擊事件，在高度危險的情境下，沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大。

賴清德指出，新的一年，仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等四大問題，要持續沉著因應、以長期方針的策略，一一破解及精進。

賴清德表示，針對詐欺犯罪，過去一年，政府積極推動打詐綱領2.0、配合打詐新四法，警政署也結合公私部門力量，全面提升全民防詐意識。在去年11月，我們更完成了「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化情資整合與橫向聯繫。

不過賴清德指出，目前詐欺犯罪情形依然嚴重，且手法不斷推陳出新，但在各方的努力之下，去年12月，詐騙財損金額相較於2024年8月高峰期，已經下降5成，必須要給警察同仁等一個大大的肯定。

在毒品問題，賴清德表示，毒品對國人身心健康造成深遠傷害，也嚴重影響治安。打擊毒品必須從源頭入手，去年，警方破獲毒品製造工廠 41處、混合式新興毒品分裝場832處，全力壓制掃蕩、溯源斷根。接下來也要持續落實各項政策，全力推進 「阻絕供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」以及「抑制再犯」四大核心目標邁進。

賴清德也指出，黑幫組織是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者；而且，黑幫更滲入新興產業、再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大的地下金流及洗錢，持續影響社會秩序與公平正義。其中，警政署在過去一年積極施行4波「全國同步掃黑行動專案」、以及4波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，有效查緝幫派犯罪組織762個、犯嫌近5千人，並查扣幫派不法所得122.5億元、非法槍械上千枝，充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心。

惟黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢，並且透過加密通訊、加密貨幣、跨國網絡等方式，持續威脅治安。更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全。

賴清德也向警政署表達期許，警政署在新的一年，必須拿出更有力、更有效、更直接，也更持續性的做法，打擊黑幫犯罪等不法組織，提升國人對治安的信任感。

