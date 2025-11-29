賴清德出席論壇與青年談減稅 「我們做得比美國還徹底」

賴清德總統今出席今週刊與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」致詞時提到美國減稅強調，「我們做得比美國還徹底」。（曾薏蘋攝）

賴清德總統今出席今週刊與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」致詞時提到美國減稅強調，「我們做得比美國還徹底」。台灣的確不完美，但是如果跟其他國家比較，其實很多國家是稱讚台灣的。今天在此，大家立下一個共同願望，要讓未來的台灣比現在更好，一起努力。

賴清德指出，青年是國家未來的棟樑，青年的聲音應該要被聽見，被理解，也應該被重視。青年不僅僅是國家的棟樑，也代表未來，固然他有心打造一個更好的台灣交給各位，但是那樣一個更好的國家是不是大家想要的國家？這必須要跟大家對話溝通。現在的不完美經由彼此溝通，成為政府的政策逐項改善，盡量讓這個社會更符合大家的需要，也就是能夠一步一步邁向完美，讓國家社會都能夠進步。

廣告 廣告

賴清德也說明幾件政府目前幾件跟年輕人有關的政策，讓大家了解國家非常重視年輕人。他說，國家的政策對年輕人的照顧關懷，除了教育、文化、交通、住宅、醫療各個面向，我今天特別從教育開始，大家都知道現在高中、高職，公立私立都免學費，但現在不用繳學費。

他說，私立大學也有補助，一個學生一年三萬五千塊錢，如果是真的家境困難的低收入戶，額外再給兩萬，就是五萬五讓他去唸書。如果是中低收入戶，除了三萬五千塊額外再給一萬五就是五萬元。這是因為政府希望用教育栽培人才，人才多人才好國家社會才會好，個人透過教育取得專業知識，改善個人生活好，個人生活好國家社會才會好。

他說，希望在今天經濟進步的台灣，不應該任何一個孩子，不管出生在哪一個地方、家庭，想要唸書因為經濟無法唸書，這種情況在過去是很嚴肅的社會問題，政府希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

他接著說，上大學住宿舍，政府會給宿舍的補助、教育部編預算補助學校改建宿舍，還有租屋補助，目前大概有七十幾萬人受惠，有學生有就業者等。現在政府也有共作中心，把林口大學運動會的宿舍變成一個青創基地，還提供資金投資，最近又匡了一筆一百億，在數位淨零的創業。現在台灣有一個新創的雨林生態係，歡迎年輕人投入創業的工作。

他還提到高等教育深耕計畫，五年有大概九百億元，就是讓大學能夠提高教學品質，栽培一流的人才能夠跟國際競爭。若想要就業，基本工資已經連續十年加薪了；軍公教也在加薪，軍人額外又加薪。政府不斷在加薪，現在希望經濟發展、企業賺到錢，也鼓勵企業加薪，讓大家每一個人都能分享到經濟的果實。這是政府目前要做的。

他也談購屋指出，有幫助青年購屋的貸款利息補貼、蓋社會住宅，還有現在有「0到6歲國家一起養」。若負擔爸爸媽媽費用太高，現在有長照3.0，在減輕大家的負擔。

賴清德強調，這是目前政府對年輕人的規劃，相信一定還有不足。那這也是他今天來的目的，來聽聽大家寶貴的意見，「讓國家的政策能夠做得更好，讓你們更喜歡，讓你們覺得台灣真的是一個很棒的國家」。

他還提到這一次美國總統的競選，兩個候選人，候選人提出的政見，他都非常注意看。像最近川普說要減稅，台灣已經在減了，現在單身個人，年收入62萬不用繳稅；單身個人租屋族，年收入62萬不用繳稅，也就是一個月五萬元不用繳稅。如果四口之家，一對夫婦養兩個五歲以下小孩，年收入164萬不用繳稅。如果三代同堂，上面還要養一對父母，家庭年收入212萬不用繳稅。「我們做得比美國還徹底」。

他說，最近紐約市長當選，提了兩個主要政見：一個是公車不要錢，一個是租金能夠便宜。但台灣不是只有公車，還有鐵路、火車、捷運，就是在TPASS裡面，政府都已經在做了。租屋房子便宜一點，每年三百億元在幫助就學者、就業者解決租金的問題。

【看原文連結】