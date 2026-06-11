賴清德出席警察節頒獎喊全面更新員警設備 悼已故女警陳芊雯
警政署11日舉辦「警察節慶祝大會」，總統賴清德、行政院院長卓榮泰與內政部部長劉世芳均出席，並頒發全國模範警察徽章。賴清德致詞時，也表達對全國警察同仁的辛勞表達敬意，並強調「毒駕零容忍」，依托咪酯改列一級毒品。
賴清德致詞時表示，警察依法執勤與專業判斷，讓社會多一份安心，累積人民對國家的信任，更是台灣社會穩定的重要基礎，台灣社會近10年來暴力刑案發生率也持續下降。
而在面對新興科技發展與犯罪型態快速演變，政府也將持續提升科技執法量能、建置防爆效能、強化通訊科技、汰舊換新警用車輛、採購戰術防彈衣與戰術槍套，全面提升員警安全設備。
此外，今年全國模範警察共頒發29名模範警察，其中有15人榮獲資深績優人員警察獎章，今年也特別頒發模範警察獎給已故的中正一分局警務員陳芊雯，由陳芊雯的家屬代表上台領獎，其今年4月不幸因產後大出血離世，陳芊雯生前負責總統維安、陳抗等勤務，其執行勤務場次高達3425次。
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